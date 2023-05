Rabat: le district de police Riad inauguré ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

Le district de police Riad à Rabat a été inauguré, mardi, à l’occasion de la célébration du 67ème anniversaire de la création de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Cette nouvelle structure s’inscrit dans le cade des efforts consentis par la DGSN pour promouvoir l’action des établissements de sûreté nationale et améliorer les services offerts aux citoyens et aux visiteurs du Royaume, et pour assurer leur efficience et leur efficacité en les rapprochant des usagers.

A cette occasion, le chef du district Riad, le contrôleur général de police Mohamed Jelmad, a indiqué dans une déclaration à la presse que l’inauguration de cette nouvelle structure incarne la volonté de la DGSN de mobiliser tous les moyens matériels et logistiques permettant aux fonctionnaires de la Sûreté nationale d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions.

Ce district de police comprend notamment un service de délivrance des cartes d’identité, une Brigade de la police judiciaire, un servie administratif et un Corps-urbain, a-t-il précisé, affirmant que cette structure de sûreté nationale permettra de répondre aux besoins des citoyens avec efficacité, célérité et efficience.

Le district de police Riad, qui est doté des ressources logistiques, matérielles, techniques et humaines nécessaires pour mener à bien ses missions, comprend également une salle d’accueil et d’orientation, l’arrondissement de police Riad 2, une salle de trafic, une cellule sportive locale, une salle de formation continue, une antenne du SSPRE et une salle de réunion.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence notamment du Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Yacoubi, du préfet de police de Rabat Mustapha Moufid, du procureur général du Roi près la Cour d’appel Abdelaziz Raji et de la maire de Rabat Asmae Rhlalou, ainsi que de personnalités civiles et militaires.

S.L.