Casablanca: la belle initiative prise par des vendeuses de fruits et légumes (VIDEO)

Des vendeuses de fruits et légumes, à Casablanca, ont pris l’initiative de faciliter la tâche « aux femmes fonctionnaires », selon leurs dires. Ceci, en s’occupant d’éplucher les légumes afin que ceux-ci soient fin prêts pour la cuisson.

L’une de ces vendeuses a déclaré à Le Site info qu’elle avait commencé, à ses débuts, à proposer des légumes aux clients, en compagnie de sa sœur. Par la suite, elle a pensé à améliorer ses activités, en épluchant d’abord les légumes qu’elle allait vendre, mis soigneusement au préalable dans des sachets en plastique. Cette initiative a eu beaucoup de succès auprès des clients, surtout auprès des femmes et mères de familles qui sont fonctionnaires ou employées dans le secteur privé, s’est réjouie notre interlocutrice.

Notons que cette bonne initiative, si elle est nouvelle à Casablanca, existe depuis belle lurette à Rabat, et assurément dans d’autres villes du Royaume pratiquée par de nombreuses vendeuses et vendeurs de légumes. En nous contentant uniquement de l’exemple de la capitale, elle est pratiquée au sein de plusieurs quartiers, particulièrement au marché d’Al Akkari, celui de l’Océan et, également, à la rue de Londres, avoisinante de ce dernier, entre autres nombreux souks de Rabat.

Larbi Alaoui