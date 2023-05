Les suicides en baisse dans les prisons marocaines

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a noté une diminution des cas de suicide dans les prisons du Maroc. Le nombre de suicides est ainsi passé de 1173 cas en 2021 à 1047 en 2022, grâce au renforcement des mesures de sécurité et de prévention de tels incidents.

Le rapport annuel a révélé que le nombre d’infractions notifiées au ministère public au cours de la même année s’élevait à 14 131. Les infractions liées aux agressions et à la violence représentant plus de la moitié, avec 8 105 infractions.

Le rapport a également enregistré 1 121 violations liées à l’utilisation d’objets interdits et d’outils dangereux, 1 546 violations liées au non-respect du droit interne et des mouvements de groupe, 753 violations liées à la saisie de drogue, 111 violations de vol, 712 accusations de pertes, en plus de 809 violations liées aux menaces et à la diffamation.