Tanger aura bientôt une police administrative

Par LeSiteinfo avec MAP

La Commune de Tanger a annoncé, mercredi, le lancement prochain de la police administrative, afin de mettre fin aux pratiques anarchiques et lutter contre l’occupation du domaine public.

La commune a souligné, dans une note d’information, que « la police administrative de la ville de Tanger commencera à exercer ses fonctions prochainement, après la prestation de serment de la deuxième promotion de ses éléments, en vue de protéger les habitants de la ville des pratiques anarchiques et de l’occupation du domaine public, contrôler les activités non autorisées et de préserver la santé publique ».

Cette mesure intervient en exécution de la décision rendue le 5 avril 2023 par le président du conseil communal, Mounir Laymouri, relativement à l’organisation du travail de la brigade de police administrative sur le territoire de la commune.

Les équipes de contrôleurs relevant du service de police administrative assureront l’exécution des décisions communales dans ce domaine, après leur affectation dans les différents districts administratifs de la ville.

Les membres de ces équipes sont désignés parmi les fonctionnaires de la commune après avoir prêté serment. Ils dresseront des procès-verbaux de constatation de fraude, afin de protéger les citoyens de toute transgression ou comportement anarchique, en plus de signaler aux services communaux compétents les dysfonctionnements relevés au niveau des services publics.

Les autorités sécuritaires, administratives et locales seront informées, à travers le président de la commune, des fraudes constatées par les éléments de la police administrative, a fait savoir la même source, notant que ses équipes peuvent demander l’appui de la sûreté publique et de l’administration locale pour être en mesure de mener à bien ses missions.

Les éléments de police administrative portent des uniformes et suivent une formation sur le terrain, encadrée par des cadres qualifiés.

S.L.