Chèques de garantie, recours « au noir »… Le chantage se poursuit dans les cliniques privées

Le réseau marocain pour la défense du droit à la santé et droit à la vie (RMMDS) a dénoncé la « séquestration » de patients et de cadavres de personnes décédées, en contrepartie de sommes d’argent sonnantes et trébuchantes et/ou la remise d’un chèque de « garantie », exigée par certaines cliniques privées au Maroc.

Ceci, a ajouté la même source, « devant l’absence flagrante et inexplicable » de disposition juridique, concernant le secteur sanitaire privé.

Dans un communiqué, le Réseau précité a assuré que ces agissements illégaux perdurent, persistent et signent, malgré tous les nombreux avertissements du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et le Département de Khalid Ait Taleb a eu beau insister sur l’interdiction de la remise de chèques de « garantie », comme condition sine qua non en contrepartie de prestations dues aux malades, mais en vain. Laquelle interdiction, comme celle de remise de sommes d’argent, sous formes « d’arrhes » est prohibée, aussi bien pour le secteur privé que public.

De même, a-t-on encore tenu a préciser qu’il est interdit aussi aux cliniques privées de demander aux patients, ainsi qu’aux membres de leurs familles, de casquer une somme supplémentaire, sous forme de paiement « au noir », sans que cet argent ne soit comptabilisé dans les factures reçues ou envoyées aux caisses d’assurance, de sécurité sociale ou de mutuelle.

Il est également interdit aux cliniques privées d’exiger des factures d’ordonnances de médicaments issues de la pharmacie de ces établissements hospitaliers à des prix dépassant ceux fixés, selon les dispositions législatives existantes.

Le fait de remettre les dépouilles des patients décédés au sein desdites cliniques à la famille ou la sortie des malades et des nouveau-nés est un droit inaliénable des membres de la famille des défunts et celui des tuteurs, a souligné le Réseau marocain pour la défense au droit à la santé et droit à la vie.

Larbi Alaoui