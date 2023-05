Maroc: l’abattage des chiens errants continue d’indigner

Plus de 27 Sociétés protectrices des animaux (SPA) marocaines ont exprimé leur grandes indignation et colère concernant le sort réservé aux chiens errants.

Dans un communiqué commun, elles ont déploré que le programme TNVR (ndlr, acronyme anglais de « Trap, Neuter, Vaccinate, return », signifiant « Capturer, stériliser, vacciner, relâcher »), concernant chiens et chats errants, dont l’objectif est de mettre fin à la rage et à d’autres maladies, « n’ait pas été exécuté de façon sérieuse, jusqu’à aujourd’hui ».

De même que ces SPA ont enregistré plusieurs agissements sauvages et inhumains consistant à la capture d’animaux et à leur abattage de diverses façons (empoisonnement, fusils à balles réelles, etc) et ce, dans plusieurs régions du Maroc.

Et parmi ces animaux abattus, il y en a même qui ont été stérilisés et vaccinés, a-t-on souligné.

Et de poursuivre que cette situation a pour répercussion de nuire à l’image du pays et de ternir sa réputation, aux yeux de ceux dont le Maroc est dans le viseur, aussi bien à l’intérieur même du pays qu’à l’étranger.

Le communique précité a également considéré que le fait que des enfants assistent à ces séances d’abattage, de visu ou via les réseaux sociaux, constituent un choc émotionnel pour eux, surtout que certaines scènes ou séquences sont d’une sauvagerie et d’une violence insupportables.

Sachant que ce genre de situation a aussi une incidence négative sur l’activité touristique du pays et, donc, sur le nombre des arrivées escomptées de touristes étrangers, nuisant ainsi à l’image du Maroc « moderne ».

Larbi Alaoui