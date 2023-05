Casablanca: quel budget pour le déplacement des marchés de gros à Médiouna ?

Le déplacement des marchés de gros casablancais à Médiouna est prévu par le Conseil de la capitale économique, afin de mettre un frein à la congestion du trafic routier, occasionnée par les poids lourds, que connaît le centre-ville, chaque jour que Dieu fait.

Selon ledit Conseil, le budget de 350 millions de dirhams sera alloué à ce grand projet. Budget auquel le Conseil de la ville et la Société nationale du transport et de la logistique (SNTL) participeront avec 35%, alors que la participation du ministère du transport et de la logistique sera de 20% et celle du ministère de l’Intérieur de 10%.

Ce projet vise l’amélioration des activités commerciales de la province de Médiouna, ainsi que le déplacement et l’augmentation conséquente de la capacité d’accueil des marchés de gros casablancais, se trouvant au centre-ville, surtout en ce qui concerne Derb Omar.

De même que ce grand projet aura, pour autre objectif, la création de dépôts, de locaux commerciaux, de parkings, de places de rassemblements, de cafés et restaurants, ainsi que de résidences d’habitation. Ainsi, les marchés de gros de Casablanca seront déplacés à la zone d’Al Majjatia Oulad Taleb et à la commune rurale Lahraouyine, province de Médiouna, sur une superficie de 33 hectares. Le projet permettra également la création de 3000 nouveaux postes d’emploi.

Larbi Alaoui