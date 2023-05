Décès d’une saisonnière marocaine en Espagne: nouvelle annonce

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences a annoncé la mise en place d’une cellule de suivi en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences, suite au décès d’une saisonnière agricole marocaine dans le renversement d’un bus à Huelva.

Dans un communiqué parvenu lundi à la MAP, le ministère a indiqué que cette cellule est mise en place en vue de déterminer les circonstances de cet accident, de contacter les familles des victimes et de suivre la loi dans le pays d’accueil, conformément aux accords en vigueur entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne, affirmant avoir appris avec « une profonde tristesse » le décès de la saisonnière marocaine et la blessure d’autres saisonnières agricoles, suite au renversement de ce bus dans la municipalité espagnole d’Almonte.

Toutes les blessées ont été évacuées vers les hôpitaux de Huelva et de Séville, où le Consulat général du Maroc à Séville ainsi que les autorités espagnoles, se sont mobilisés immédiatement, à travers une présence sur le terrain et la création d’une cellule de suivi au niveau du Consulat général, a assuré la même source.

Selon des données préliminaires, « l’accident serait causé par une mauvaise visibilité due à un épais brouillard », a souligné le communiqué.

Le ministère soutient les victimes et leurs familles et suit de près l’évolution de cet incident, a conclu le communiqué.

