DGSN: coups de feu à Salé

Par LeSiteinfo avec MAP

Un brigadier de police exerçant au district de sûreté de Salé a été contraint, samedi à l’aube, de faire usage de son arme de service, lors d’une intervention sécuritaire pour appréhender deux repris de justice qui ont mis en danger la sécurité et les biens des citoyens et gravement agressé les éléments de police à l’aide de l’arme blanche et d’un chien d’une race agressive, a-t-on appris d’une source sécuritaire.

Une patrouille de police avait interpellé les deux suspects, en compagnie d’une troisième personne, en flagrant délit de possession d’armes blanches, a indiqué la même source, ajoutant que les mis en cause ont opposé une forte résistance aux policiers à l’aide de sabres et en incitant un chien d’une race agressive à l’attaque, ce qui a contraint le brigadier de police à faire usage de son arme de service pour tirer deux balles de sommation, en plus d’une troisième qui a atteint le canidé.

Le recours à l’arme de service a permis de neutraliser le danger émanant des suspects dont deux ont été arrêtés, souligne la même source, faisant également état de la saisie des armes blanches utilisées dans l’agression. Les deux mis en cause interpellés ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les circonstances de cette affaire, tandis que les recherches se poursuivent pour arrêter le troisième individu soupçonné d’être impliqué dans ces actes criminels, conclut-on.

