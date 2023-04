Ce qui s’est passé vendredi soir à Khouribga (DGSN)

Par LeSiteinfo avec MAP

Un brigadier de police exerçant dans le district provincial de sûreté de Khouribga a été contraint, vendredi soir, de brandir son arme de service sans en faire usage, lors d’une intervention policière pour interpeller un individu âgé de 24 ans qui était en état de forte agitation et exposait la sécurité de citoyens et d’éléments de police à une menace sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche, a-t-on appris d’une source sécuritaire.

Une patrouille de police avait interpellé une femme et une mineure, âgées de 19 et 16 ans, immédiatement après avoir reçu de la part du suspect une quantité de comprimés psychotropes et de la drogue « l’boufa », ainsi qu’une arme blanche et une somme d’argent qui serait le fruit du trafic de drogues, a indiqué la même source, notant que les investigations ont abouti à l’interpellation du mis en cause à l’intérieur de l’hôpital local, en train de recevoir des soins pour une blessure au pied.

Le prévenu a opposé une résistance farouche aux éléments de police à l’aide d’un outil tranchant et en entraînant des blessures volontaires, ce qui a contraint un brigadier de police à brandir son arme de service par précaution, permettant ainsi de conjurer le danger posé et d’interpeller le suspect, a ajouté la même source.

Les trois mis en cause ont été soumis à l’enquête menée par la brigade de la police judiciaire de Khouribga, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire.

