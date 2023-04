Samira Said pose avec son fils pour son anniversaire (PHOTO)

L’artiste marocaine, Samira Said, a exprimé son bonheur de la présence de son fils unique, Chadi Al Naboulsi, au Maroc au moment de son anniversaire.

La diva a partagé des photos sur son compte Instagram avec son fils avec le message suivant : « Joyeux anniversaire, mon amour, te voir grandir et devenir un beau jeune homme a été le moment le plus important de ma vie. Je suis très heureuse que tu fêtes ton anniversaire dans notre cher Maroc avec tes meilleurs amis », souligne Samira Said.

« Je pense que c’est le moment de savourer quelques gâteaux et faire la fête. J’aurai aimé être avec toi », conclut la diva marocaine.