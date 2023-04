Crise au Soudan: le rapatriement des Marocains se poursuit

Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 293 Marocains sont arrivés mercredi du Soudan dans deux vols de la Royal Air Maroc (RAM) et ce, après la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays.

Les personnes rapatriées ont salué, à cette occasion, les hautes instructions royales qui ont permis un retour des Marocains du Soudan dans les meilleures conditions.

Ces personnes ont exprimé, dans des déclarations à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, leur joie de pouvoir retourner au Maroc, précisant qu’elles ont ressenti un bonheur inégalé à l’arrivée sur le sol marocain, tout en se félicitant des conditions de sécurité et de paix dont jouit le Royaume.

Dans ce sillage, ces citoyens marocains ont hautement salué les efforts déployés par les services de l’ambassade du Maroc au Soudan en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, qui a organisé un convoi terrestre, dans un premier temps, à partir de la capitale Khartoum à destination de de la ville portuaire de Port-Soudan, saluant l’accueil chaleureux qui leur a été réservé par l’ambassade.

Par ailleurs, les Marocains rapatriés du Soudan se sont également félicités de la qualité des services fournis par la RAM, qui a veillé sur l’achèvement de l’opération de rapatriement conformément aux instructions royales, soulignant à cet égards que les appareils marocains étaient les premiers avions civils a avoir atterri à l’aéroport international et militaire de Port-Soudan.

Cette crise, ont-ils souligné, a permis de mettre en avant l’esprit de solidarité qui caractérise les Marocains, surtout que les conditions ne leur permettaient pas de se déplacer pour subvenir à leurs besoins, soulignant l’importance primordiale de la sécurité.

Les efforts déployés par les services compétents conformément aux directives royales constituent une source de fierté et de grande reconnaissance, ont-ils souligné.

« Conformément aux Hautes instructions royales, il a été procédé au rapatriement d’un premier groupe de Marocains établis aux Soudan, en coordination avec la RAM, via un pont aérien à destination de l’aéroport international Mohammed V », a indiqué, de son côté, le secrétaire général en charge des MRE aux ministère des Affaires étrangères, Ismail Lamghari.

Il a, de même, rappelé que depuis le déclenchement de la crise dans ce pays frère, une cellule de crise a été mise en place au niveau du ministère en coordination avec l’ambassade du Maroc à Khartoum, et avec tous les services concernés, ajoutant que le pont aérien a permis, jusqu’à ce jour, d’organiser deux vols en attendant de pouvoir rapatrier tous les Marocains du Soudan.

Les deux vols assurés par la RAM (136 au premier et 157 au second) ont été accueillis par des représentants du ministère des Affaires étrangères, le gouverneur de la province de Nouaceur et le directeur de l’aéroport international Mohammed V, outre les services sécuritaires qui ont accompagné les personnes rapatriées aux autocars dédiés à les transporter vers leurs lieux de résidence.

S.L.