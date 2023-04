Rabat: les tarifs de deux nouvelles piscines publiques indignent (PHOTO)

La Société de développement local, appelée « Rabat Animation » et relevant du Conseil de la ville de Rabat, a suscité une grande polémique chez les citoyens à cause des prix d’abonnement pratiqués par les deux nouvelles piscines couvertes de la capitale administrative du Royaume.

A ce propos, le conseiller communal Omar Hayani (FGD), via sa page officielle Facebook, n’a pas hésité à qualifier lesdits prix de « parisiens » (ndlr, à Paris, l’abonnement trimestriel à ce genre de piscines coûte dans les 40 euros, c-a-d dans les environs de 450 DH).

De même qu’il a précisé que les deux piscines se trouvent, l’une au quartier El Youssoufia, et l’autre au quartier Hassane, à proximité du lycée Hassan II, et leur construction a été réalisée par la Société « Rabat Animation ». Ce qui signifie donc grâce aux deniers publics. Et le membre de l’opposition au sein du Conseil de Rabat de réitérer que les prix d’abonnement exigés sont plus onéreux que ceux pratiqués à Paris, la capitale française.

« Le niveau de vie à El Youssoufia est-il alors plus élevé que celui de la population parisienne ou les habitants de Hassane profitent-ils d’une prospérité dont les Parisiens sont jaloux? », s’est ironiquement interrogé Omar Hayani.

Larbi Alaoui