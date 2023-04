Le célèbre acteur turc Alp Navruz attendu à Casablanca (PHOTO)

Le célèbre acteur turc, Alp Navruz, effectuera une visite au Maroc très prochainement.

La visite est prévue au cours du mois de mai prochain. L’artiste se rendra donc à Casablanca, plus exactement au Morocco Mall et ce, afin de faire la promo de l’une des plus grandes marques de vêtements en Turquie.

Par ailleurs, le mercredi 3 mai prochain sera l’occasion propice pour le public marocain de rencontrer Alp Navruz. Ce rendez-vous aura lieu à partir de 19 heures, dans l’une des boutiques spécialistes en vêtements et chaussures pour femmes, hommes et enfants, et sise au même Mall précité.

Rappelons que les téléspectateurs marocains connaissent bien l’acteur turc, à travers essentiellement les trois feuilletons doublés en arabe suivants: « Fadila wa banatiha » (Fadila et ses filles), »Wajaa alqalb » (Mal du cœur) et « Hikayat al jazira » (Histoire d’une île).

D’un autre côté, Alp Navruz est en tête de la liste des artistes turcs les plus beaux et les plus séduisants, selon un sondage effectué par le site « Kislarisoriyor.com ». Détenant cette première position du classement, il dépasse ainsi Burak Özçivit, Kivanç Tatlitug (4ème), ainsi que Kerem Bürsin (3ème) et, enfin, Aytaç Sasmaz (2ème).

Larbi Alaoui