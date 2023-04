Un célèbre feuilleton marocain doublé et diffusé sur une chaîne arabe (VIDEO)

La chaîne de télévision émiratie, Al shariqa, a commencé à diffuser le feuilleton marocain « Bnat el assas » (Les filles du gardien) et ce, après que son doublage en dialecte syrien a été achevé.

Le metteur en scène dudit feuilleton a positivement interagi à ce doublage, via son compte officiel du réseau social Instagram, en partageant un extrait de cette œuvre en dialecte syrien; Ainsi, le célèbre artiste marocain, Driss Roukh, a commenté sa publication comme suit: « Le feuilleton marocain ‘Bnat el assas’ pour la première fois sur une chaîne du Golfe, en dialecte syrien! Les œuvres marocaines ont le vent en poupe! ».

De leur côté, de nombreux internautes ont également interagi concernant l’initiative qu’a entreprise la chaîne Al shariqa, grâce à laquelle une œuvre marocaine a été doublée en syrien et diffusée sur une télévision khalijie et arabe.

Et ce, après la rediffusion de la promo du feuilleton, mais avec des appréciations différentes, entre les personnes qui ont vivement apprécié l’idée et celles qui ont préféré la version en darija marocaine, plus proche, selon elles, du téléspectateur arabe.

L.A.