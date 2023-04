Vers une troisième saison pour la série Maktoub ?

Après la diffusion samedi du dernier épisode de la série Maktoub, les réseaux sociaux ont été inondés d’interrogations sur la troisième partie de la série. Le site « Ralia » a contacté une source proche du staff, afin de connaître la véracité des nouvelles qui circulent et lever la confusion autour de cette question.

La source de Ralia a confirmé qu’il n’y a pour l’heure aucune décision décisive concernant l’ajout d’une troisième saison de Maktoub. La même source a noté que la décision reviendra à la chaîne 2M, ainsi qu’à « Connexion Media », qui produit la série.

L’artiste marocaine, Sanae Akroud, a interagi avec le dernier épisode de la série, saluant la prestation exceptionnelle de deux artistes : Dounia Boutazout, et Salwa Zarhane. Sur son compte Instagram, Sana Akroud a écrit : « Ce n’est pas juste, vous m’avez fait pleurer le jour de l’Aïd. Performance très forte de toutes les actrices et acteurs de la série ».

Akroud a profité de l’occasion pour faire l’éloge de la série « Salamat Abu Al-Banat » dans sa cinquième et dernière partie, en disant : « Félicitations à Hisham Jbari et à tous les participants de la série « Salamat Abu Al-Banat » pour la qualité des sujets abordés, pour la mise en scène et pour la solide performance des acteurs et actrices ».