« Fasil wa nowasil »: les révélations de Morad El Achabi (VIDEO)

L’animateur TV, Morad El Achabi, a révélé les dessous de la création des thèmes des caméras cachées de l’émission ramadanesque « Fasil wa nowasil », diffusée sur MBC5 et ayant remporté un grand succès.

Dans un entretien qu’il a accordé à notre magazine digital « Ralia », El Achabi a tenu à assurer que les téléspectateurs marocains ne font plus confiance aux émissions de caméras cachées, puisqu’ils croient dur comme fer que ces émissions son préfabriquées de toute pièce et n’ont nul rapport avec la réalité.

Aussi, a affirmé l’animateur TV, a-t-il tenté, à travers l’émission « Fasil wa Nowasil », de rendre cette confiance perdue au public marocain. Parlant de lui à la troisième parsonne, il a ajouté: « El Achabi ne fait pas de caméras cachées préfabriquées et fictives! ».

Et de poursuivre que son but est de rendre la confiance des téléspectateurs en ce genre d’émissions et de leur présenter un contenu digne d’eux, tout en soulignant qu’il a fait appel à plusieurs de ses amis parmi des artistes et des célébrités, mais sans que ces derniers n’aient aucune idée de ce qui les attendait.

L.A.