Agadir : deux personnes se font passer pour des policiers et se font arrêter

Par LeSiteinfo avec MAP

La préfecture de police d’Agadir a réagi avec célérité et efficacité à un enregistrement vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, dans lequel un individu se fait passer pour un policier en possession d’un appareil sans fil et d’équipements similaires à ceux utilisés par les forces de l’ordre, apprend-on auprès d’une source sécuritaire.

Les enquêtes et les investigations menées à la lumière de cette vidéo ont abouti à l’interpellation du principal suspect et d’une autre personne soupçonnée d’être impliquée dans l’enregistrement de clips sur la voie publique sans autorisation, a indiqué la même source, soulignant que les perquisitions ont permis de trouver en leur possession un appareil sans fil en plastique et deux étuis en cuir, dont un contenait une pièce métallique sous forme de menottes.

Les deux prévenus, âgés de 21 et 22 ans, ont été soumis à l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de dévoiler les tenants et aboutissants de cette affaire.