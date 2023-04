Qatar Airways renforce ses vols vers Casablanca et Marrakech

La compagnie arienne Qatar Airways a annoncé, lundi, la reprise de ses vols vers Casablanca et Marrakech, à partir du 30 juin prochain, ajoutant qu’avec le début de la saison estivale de cette année, elle opérera quatre vols hebdomadaires vers et depuis les aéroports des deux villes.

Dans un communiqué, Qatar Airways a indiqué qu’elle opérera quatre vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi et samedi), sur des Boeing-787, qui accueillent 254 passagers au total, dont 22 sièges en classe affaires et 232 sièges en classe économique.

‘ »Avec l’ajout de Casablanca et de Marrakech au réseau de vols de Qatar Airways, les passagers peuvent profiter de voyages distingués et fluides vers plus de 165 destinations à travers le monde depuis l’Aéroport International Hamad », a souligné la compagnie qatarie, affirmant son engagement à faciliter l’arrivée des voyageurs au Maroc à travers la reprise de ses vols vers les deux villes, ce qui améliore les expériences de voyage, enrichit l’échange culturel entre les peuples et promeut les facilités offertes aux clients.

Qatar Airways opérera des vols vers Marrakech de manière saisonnière jusqu’au 11 septembre 2023, a fait savoir le communiqué, notant que les passagers peuvent voyager à Casablanca via Doha en réservant quotidiennement sur, le système de code commun, les vols opérés par Royal Air Maroc.

La reprise des vols de Qatar Airways vers Casablanca et Marrakech confirme l’engagement « au marché marocain et à répondre à la demande croissante de voyages vers les deux belles et historiques villes », a indiqué le président du groupe Qatar Airways, Akbar Al Baker, cité par le communiqué, soulignant que la Coupe du Monde de 2022 a réuni les supporters du Qatar et du Maroc ce qui a contribué à renforcer les relations culturelles et économiques entre les deux pays frères à travers les vols de la compagnie aérienne.

« Nous poursuivons notre engagement à offrir une expérience de voyage cinq étoiles et exceptionnelle vers environ 165 destinations à travers le monde, et nous continuerons notre travail pour la croissance et l’expansion de notre réseau », a-t-il affirmé.

Le vol de Qatar Airways n° QR1397 décollera depuis l’aéroport international de Hamad à 09h15, pour arriver à Casablanca à 15h10. Il quitte l’Aéroport international Mohammed V à 16h30, et arrive à sa destination finale, l’Aéroport international Marrakech-Ménara à 17h25.

Le vol de Qatar Airways n°QR1398, qui décollera depuis Marrakech à 18h55, arrivera à Casablanca à 19h45, avant de redécoller depuis l’Aéroport international Mohammed V à 21h20 heure locale, pour arriver à 06h30+1 à Doha.