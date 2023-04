Agadir: la DGSN fait tomber un trafiquant de voitures

Par LeSiteinfo avec MAP

Les éléments de la brigade anti-gangs de la préfecture de police d’Agadir ont interpellé, dimanche soir, un individu âgé de 30 ans, faisant l’objet de plusieurs avis de recherche au niveau national, pour implication présumée dans différents actes criminels.

Le suspect a été interpellé lors d’une opération sécuritaire menée dans le quartier Tilila à Agadir, étant donné qu’il fait l’objet d’une enquête judiciaire diligentée par le service préfectoral de la police judiciaire de la même ville, pour implication présumée dans une affaire de vol et d’écoulement d’une voiture, a rapporté une source sécuritaire.

Le pointage du mis en cause dans les bases de données de la sûreté nationale a révélé qu’il faisait aussi l’objet de plusieurs avis de recherche au niveau national, émis par la Brigade nationale de la police judiciaire et les services de la préfecture de sûreté de Marrakech, pour son implication présumée dans des affaires liées au trafic de voitures volées au niveau international et à l’abus de confiance, outre un avis de recherche émis par les services de la Gendarmerie Royale à Agadir pour refus d’obtempérer, a précisé la même source.

Et d’ajouter que le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, afin d’établir l’ensemble des faits criminels qui lui sont reprochés. Cette opération sécuritaire, souligne la même source, s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale afin de poursuivre les personnes recherchées au niveau national pour différentes affaires criminelles.

S.L.