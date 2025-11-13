Brand Africa 100: le Maroc célèbre ses marques les plus admirées

Brand Africa, en partenariat avec Integrate Consulting (affilié Kantar), a dévoilé, à Casablanca, le palmarès 2025 des Marques les plus admirées au Maroc, lors d’une cérémonie qui a réuni dirigeants, communicants et acteurs majeurs du marketing marocain.

Cette 15ᵉ édition du classement panafricain Brand Africa 100 | Africa’s Best Brands consacre les marques qui suscitent la confiance, inspirent la fierté et reflètent les aspirations d’un consommateur marocain de plus en plus conscient, exigeant et engagé.

Une 15ᵉ édition sous le signe du rayonnement des marques

Depuis 2011, Brand Africa 100 s’impose comme la référence continentale de l’admiration des marques, couvrant plus de 31 pays représentant 85 % du PIB et de la population africaine.

Au Maroc, l’étude menée par Integrate Consulting a donné la parole à 1 000 consommateurs sans liste préétablie, afin de capturer la préférence la plus authentique du marché.

Les résultats mettent en lumière un écosystème dynamique où marques locales et internationales contribuent, chacune à leur manière, à faire rayonner le pays et le continent.

Palmarès 2025 – Les marques qui inspirent le Maroc

L’année 2025 célèbre la montée en puissance des marques marocaines qui conjuguent innovation, ancrage local et impact sociétal, aux côtés d’acteurs internationaux qui continuent de séduire par leur excellence et leur engagement durable.

L’édition 2025 du Brand Africa 100 | Morocco’s Most Admired Brands célèbre les marques qui inspirent la confiance, créent du lien et incarnent la vitalité du marché marocain et africain.

Danone Maroc signe une performance remarquable avec trois titres : Marque Internationale Alimentaire la plus admirée, Marque Alimentaire la plus admirée, et Marque Alimentaire la plus admirée auprès de la Génération Z. Ces distinctions saluent une marque qui allie excellence produit, responsabilité sociale et connexion intergénérationnelle.

Sultan est élue Marque Alimentaire Marocaine la plus admirée, symbole d’un héritage national fort et d’une confiance durable auprès des foyers marocains.

Dans la distribution, Marjane décroche un double titre : Marque Marocaine Retail la plus admirée et Marque Retail la plus admirée, reflétant sa capacité à moderniser l’expérience client et à incarner le leadership du retail marocain. Marwa est distinguée comme Marque de Vêtements la plus admirée, reconnaissant la force de son ancrage local et son rôle moteur dans le développement du prêt-à-porter marocain.

Dans la finance, CIH Bank est récompensée par deux distinctions : Marque Banque la plus admirée et Marque Institution Financière la plus admirée, en reconnaissance de sa transformation digitale, de son agilité et de son engagement à rendre la banque plus inclusive.

Sanlam Assurance s’impose pour sa part comme la Marque d’Assurance la plus admirée, symbole de confiance, de fiabilité et d’innovation au service des Marocains.

Maroc Telecom est distinguée comme Marque Marocaine contribuant à une meilleure Afrique, saluant son rôle pionnier dans le développement des télécommunications et son engagement à connecter les marchés et les communautés à l’échelle du continent.

Samsung s’illustre avec trois prix : Marque Électronique la plus admirée, Marque Internationale faisant le plus de bien à la société, et Marque Électronique la plus admirée auprès de la Génération Z, confirmant son statut d’icône technologique capable de conjuguer innovation et impact social.

Coca-Cola conserve sa position de leader incontesté avec trois distinctions : Marque Internationale de Boissons Non Alcoolisées la plus admirée, Marque de Boissons la plus admirée, et Marque Internationale contribuant à une meilleure Afrique, saluant son ancrage historique, son impact positif et son engagement sociétal à l’échelle du continent.

TotalEnergies est distinguée comme Marque Énergie la plus admirée, portée par une stratégie de proximité ancrée dans le quotidien des Marocains et associée à des moments de rassemblement et d’émotion partagée.

McDonald’s est élue Marque de Restauration la plus admirée, reconnaissant sa capacité à conjuguer cohérence globale et adaptation locale.

L’Oréal est élue Marque Personal Care la plus admirée, célébrant sa capacité à promouvoir la beauté plurielle et à valoriser la diversité. Sidi Ali s’impose comme la Marque Marocaine de Boissons la plus admirée, incarnation de la pureté, de la confiance et de l’engagement pour la durabilité.

Mercedes-Benz est distinguée comme la Marque Automobile la plus admirée, symbole d’excellence, de prestige et d’ingénierie de pointe.

Enfin, 2M clôt ce palmarès avec deux distinctions : Marque Marocaine Média la plus admirée et Marque Média la plus admirée. Une double reconnaissance qui traduit la force du lien entre la chaîne et le grand public, et sa capacité à évoluer tout en restant profondément ancrée dans le quotidien des Marocains.

Les Grands Prix Brand Africa 2025 – Croissance, Impact et Excellence

Deux marques du secteur télécom dominent cette édition par leur influence et leur engagement durable : Orange et Inwi.

Orange est élue Marque la plus admirée au Maroc, Marque Régionale la plus admirée, et Marque Télécom la plus admirée par la Génération Z. L’opérateur reçoit également le Grand Prix Brand Africa Excellence, en reconnaissance de la constance de ses performances sur les cinq dernières années.

Inwi remporte pour sa part les distinctions de Marque Télécom Marocaine la plus admirée, Marque Marocaine la plus admirée, et Marque Marocaine faisant le plus de bien à la société. Elle reçoit également le Grand Prix Brand Africa Elevate, saluant plusieurs années de croissance soutenue et d’impact positif.

Enfin, le Leadership Excellence Award, décerné par un jury indépendant, revient à Fadwa Bisibis, Directrice Marketing du Groupe Marjane, pour son parcours inspirant, son leadership bienveillant et son rôle clé dans la transformation du marketing au Maroc.

Un jury d’exception pour une édition d’excellence

Le jury 2025, présidé par le Dr Youssef Cheikhi, était composé de Hicham Mekouar, Siham Malek et Mostafa Swinga.

Leur délibération s’est appuyée sur les critères de Brand Africa : authenticité, pertinence culturelle, innovation, impact communautaire et durabilité.

Thebe Ikalafeng, Fondateur et Président de Brand Africa :

« Nous sommes honorés que le Dr Youssef Cheikhi ait présidé le jury des Morocco Leadership Awards 2025. Son expertise et son intégrité ont permis une sélection crédible et inspirante. »

Siham Malek, Managing Director d’Integrate Maroc :

« Nous célébrons les marques, locales comme internationales, qui ensemble contribuent à élever le Maroc et l’Afrique et participent à écrire une histoire de fierté, de progrès et d’impact positif pour notre continent. »

Vers une lecture plus consciente de l’admiration

Cette 15ᵉ édition introduit de nouveaux indices analytiques :

Contribution à l’Afrique , qui valorise les marques engagées dans le progrès collectif,

, qui valorise les marques engagées dans le progrès collectif, Durabilité , qui mesure l’impact social et environnemental,

, qui mesure l’impact social et environnemental, Lecture générationnelle , qui observe l’évolution des perceptions selon l’âge,

, qui observe l’évolution des perceptions selon l’âge, et Lecture géopolitique (BRICS vs G20), qui relie la dynamique des marques aux grandes puissances économiques.

Ces évolutions reflètent un consommateur marocain plus éclairé, plus exigeant et plus impliqué.