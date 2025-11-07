Lancement de la 22ème édition du Salon International du Textile-Maroc in Mode

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 22ᵉ édition du Salon International du Textile – Maroc in Mode (MIM) a été inaugurée à la Foire Internationale de Casablanca, en présence de M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Omar Hejira, Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, M. Hicham Sabiry, Secrétaire d’État chargé de l’Emploi, M. Mehdi Tazi, Vice-Président de la CGEM, et M. Anas El Ansari, Président de l’AMITH.

Organisé par l’AMITH en partenariat avec CEMS, le salon MIM confirme son rôle de catalyseur pour le développement du secteur textile marocain. Véritable plateforme de rencontres d’affaires à haute valeur ajoutée, l’événement a réuni dès son ouverture industriels, investisseurs et acheteurs internationaux dans une atmosphère

propice à la coopération et à la création de partenariats stratégiques.

Le salon se distingue par une dynamique d’affaires soutenue, favorisant les synergies entre les différents maillons de la chaîne de valeur textile, du design à la production, en passant par l’innovation technologique et la durabilité.

« Notre industrie continue d’attirer la confiance avec un taux d’utilisation des capacités proche de 80%, preuve d’une activité soutenue et d’une confiance renouvelée des opérateurs malgré un contexte international incertain. Ces indicateurs traduisent la vitalité et la résilience d’un secteur qui a su se transformer, se projeter vers l’avenir mais aussi se moderniser tout en préservant son rôle social et exportateur » a confié Anas El Ansari, Président de l’AMITH. Tout au long des trois jours, le MIM proposera un programme d’expertise animé par des intervenants nationaux et internationaux. Parmi les temps forts :

• L’impact du Green Deal sur le secteur textile marocain ;

• Présentation du guide de financement du secteur ;

• CTTH : la marque marocaine, une success story en marche ;

• Les applications de l’intelligence artificielle dans le textile et l’habillement.

Ces conférences, orientées sur les défis actuels de la compétitivité, de la durabilité et de la transformation numérique, illustrent la volonté du MIM d’accompagner la montée en puissance du Made in Morocco sur les marchés internationaux.

Sous le thème « Morocco, the Smart Hub for Global Textile », cette édition met à l’honneur plus de 200 exposants marocains et étrangers représentant toute la chaîne de valeur : fabrication, matières premières, innovation, machinerie, design et accessoires. Avec la participation de délégations institutionnelles internationales et de plus de 22 pays représentés, Casablanca s’affirme comme un pôle régional incontournable, reliant l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

Le salon met également en avant les initiatives écoresponsables du secteur : recyclabilité de l’eau industrielle, valorisation des déchets textiles, fibres durables et nouveaux procédés circulaires.

Plus qu’un salon professionnel, Maroc in Mode 2025 est un accélérateur de croissance et de visibilité pour l’industrie textile nationale. Pendant trois jours, Casablanca devient la capitale mondiale du textile, rassemblant l’ensemble des acteurs du secteur autour d’une ambition commune : faire du Maroc le Smart Hub du textile mondial.