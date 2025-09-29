La Bourse de Casablanca démarre en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en baisse lundi, son indice principal, le MASI, cédant 0,21% à 19.303,03 points (pts).

Le MASI.20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,12% à 1.573,51 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,31% à 1.313,09 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, gagnait 0,19% à 1.909,93 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,45%.