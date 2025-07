Unisystem Group annonce l’entrée d’AfricInvest dans son capital et entame une réorganisation stratégique visant à consolider son leadership sur ses marchés clés et à préparer une nouvelle phase de croissance.

Cette transformation s’accompagne de la création de USG Technologies, société holding qui chapeautera l’ensemble des entités du Groupe et aura pour mission d’accompagner son expansion vers des segments à fort potentiel.

Fondé et dirigé par Ali Bettahi, Président Directeur Général, le groupe est présent dans plusieurs secteurs technologiques à travers ses filiales :

• Unisystem, intégrateur reconnu de solutions technologiques en sécurité, transformation digitale, infrastructures IT, réseaux et data centers ;

• Unisystem Energy, spécialiste de l’intégration de solutions intelligentes en énergie renouvelable et en efficacité énergétique ;

• FS Systems, intégrateur majeur dans les solutions digitales, audiovisuelles et les technologies interactives ;

• Omni Security Systems, distributeur de solutions de sécurité pour la protection des sites sensibles.

Cette nouvelle structuration vise à renforcer la gouvernance du groupe autour de pôles d’expertise clairement identifiés, à favoriser ses synergies interfiliales, et à améliorer ses offres sectorielles.

« Ce que nous construisons aujourd’hui, c’est une organisation robuste, agile et tournée vers l’avenir. Avec USG Technologies, nous offrons à notre Groupe un cadre structuré à la hauteur de nos ambitions, tant au niveau national que régional », déclare Ali Bettahi.

Il ajoute « L’entrée d’AfricInvest dans notre capital marque une étape majeure : elle renforce nos capacités financières et s’inscrit pleinement dans notre vision d’une croissance durable et responsable, en phase avec les aspirations du pays et de la région. »

Omar Bekkali, Associé chez AfricInvest, ajoute : « Nous sommes fiers de nous associer à Unisystem Group pour renforcer sa position sur l’ensemble de ses métiers, en soutenant activement sa stratégie de diversification et d’expansion régionale. Ce partenariat et ses objectifs en matière de création de valeur sont alignés avec la mission d’AfricInvest, qui vise à promouvoir l’innovation technologique, la

transformation digitale et une croissance durable à long terme en Afrique. »

Avec le soutien d’AfricInvest, Unisystem Group est désormais en position d’accélérer son déploiement sur des marchés encore peu desservis au Maroc et en Afrique de l’Ouest. Cet investissement vise à renforcer les capacités institutionnelles du groupe, à nouer des partenariats stratégiques et à amplifier son impact à travers l’amélioration de la qualité de ses services dans les domaines de la sécurité, des infrastructures numériques et des énergies renouvelables. Le Groupe prévoit notamment de déployer à plus grande échelle ses solutions de surveillance intelligentes basées sur l’IA et ses installations solaires, contribuant ainsi à la sécurité publique, à la transition énergétique et au développement durable numérique de la région.

Les activités d’Unisystem Group s’inscrivent dans plusieurs Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment ODD 7 (Énergie propre et d’un coût abordable), ODD 8 (Travail décent et croissance économique) et ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure).