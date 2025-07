La Cybersécurité Inclusive au cœur de la 2ᵉ édition de l’Université d’Été sur le Digital

Dans le cadre de la convention tripartite signée devant la Princesse Lalla Asmaa, entre la Fondation Lalla Asmaa, le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, et l’Université Mohammed V de Rabat, s’est tenue la 2ᵉ édition de l’Université d’Été sur le Digital.

Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable pour les acteurs du numérique, a été organisé par la Faculté des Sciences de Rabat, la Fondation Lalla Asmaa et l’Université Digitale, sous le thème : « La Cybersécurité Inclusive, Pilier de la Transformation Digitale et du Développement de la Culture Numérique ».

Cet événement d’envergure a réuni un large public composé d’experts, de chercheurs, de représentants institutionnels, d’entreprises du secteur privé et d’étudiants, pour débattre des enjeux stratégiques de la cybersécurité et explorer des pistes concrètes pour un développement numérique souverain, inclusif et durable.

La cérémonie inaugurale a été marquée par la présence de personnalités de premier plan, notamment Mme. Amal El Fallah Ministre de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, M. Karim Essakali Président Délégué de la Fondation Lalla Asmaa, M. Omar Seghrouchni Président de la Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP), M. Hamid Khalifi Président de l’Université Digitale, M. Mohamed Regragui Doyen de la Faculté des Sciences de Rabat, ainsi que M. Faissal Ouardi Chef de Département d’Informatique.

Deux panels principaux ont rythmé cette édition. Le premier, dédié à la gouvernance numérique et la protection des données, a réuni notamment le Président de la CNDP, le DG de l’ADD, ainsi que les PDG de Decenture et Ornisec. Ensemble, ils ont souligné l’urgence de bâtir une architecture de confiance, fondée sur des cadres juridiques robustes, une régulation éthique et des outils inclusifs de cybersécurité.

Le second panel, consacré à la culture numérique et aux territoires intelligents-durables, a vu intervenir la Directrice du Portail National et de la Documentation du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Responsable de l’Observatoire d’Environnement et de Développement Durable du Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, ainsi que les dirigeants de SECDOJO, NUCLEON SECURITY, DREAMLAB Technologies Afrique, et une experte cybersécurité du groupe EXPLEO. Tous ont souligné l’urgence d’intégrer les questions de sécurité, de durabilité et de gouvernance dans les politiques publiques numériques.

En parallèle des panels, un espace d’exposition a permis à plusieurs institutions et entreprises d’exposer leurs projets, solutions et dispositifs en matière de digitalisation, cybersécurité, inclusion numérique et intelligence artificielle, dans le but de valoriser les innovations nationales et de favoriser l’interaction avec les étudiants.

Les sessions de l’après-midi ont été consacrées à des démonstrations pratiques et immersives, qui ont permis aux jeunes sourds de se confronter aux réalités du terrain. Le premier portait sur les métiers d’avenir en cybersécurité. Le second a permis d’explorer des approches concrètes d’une cybersécurité inclusive, ouverte à la diversité des profils et des territoires.

L’événement s’est achevé par une cérémonie de clôture comprenant une synthèse des recommandations, la remise des certificats aux participants, un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et une photo réunissant l’ensemble des intervenants et participants.

Avec cette deuxième édition, l’Université d’Été sur le Digital confirme son positionnement comme un espace de dialogue stratégique, favorisant l’émergence d’une culture numérique souveraine, inclusive et durable pour le pays ainsi que pour le continent africain.

S.L.