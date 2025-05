La Bourse de Casablanca débute dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse mardi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,21% à 18.104,63 points (pts). Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,22% à 1.474,51 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,21% à 1.232,24 pts.

S’agissant du MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, il s’adjugeait 0,14% à 1.757,7 pts.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Sodep-Marsa Maroc (+4,37% à 809 DH), Ennakl (+3,88% à 34 DH), Colorado (+3,03% à 60,89 DH), Bmci (+2,68% à 562,7 DH) et Risma (+2,58% à 353,9 DH). À l’opposé, Ib Maroc.com (-9,23% à 35,12 DH), Maghreb Oxygène (-4,13% à 426,6 DH), Snep (-2,72% à 680 DH), Med Paper (-1,95% à 21,17 DH) et Lesieur Cristal (-1,75% à 280 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Lundi, le MASI avait fini sur un repli de 0,25%.