Orange Maroc lance son programme de partage d’infrastructure de fibre optique

Acteur majeur de la transformation digitale au Maroc, Orange Maroc annonce aujourd’hui le lancement de son programme de partage d’infrastructure de fibre optique, une initiative stratégique visant à démocratiser l’accès au haut débit pour les particuliers, les entreprises et le secteur public. Cette démarche s’inscrit dans la vision d’Orange Maroc de favoriser l’inclusion numérique et de soutenir les ambitions digitales du Royaume, en ligne avec les objectifs de la stratégie Maroc Digital 2030.

Une infrastructure partagée pour une connectivité inclusive

Orange Maroc met à disposition son réseau fibre optique à d’autres opérateurs, contribuant ainsi à étendre la couverture haut débit sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones moins desservies. Ce partage d’infrastructure permet d’accélérer le déploiement de services numériques performants, tout en stimulant la concurrence et en offrant des solutions adaptées aux besoins croissants des utilisateurs.

Avec des débits allant jusqu’à 1 Gigabit/s, Orange Maroc propose des offres innovantes et compétitives, conçues pour répondre aux exigences des foyers, des professionnels et des institutions publiques.

« Chez Orange Maroc, nous croyons fermement que la connectivité haut débit est un levier essentiel pour l’inclusion numérique et le développement économique du Maroc. Avec le lancement de ce programme de partage d’infrastructure de fibre optique, nous réaffirmons notre engagement à offrir des solutions accessibles et performantes, en phase avec les objectifs de la stratégie Maroc Digital 2030. En mutualisant nos ressources, nous permettons à davantage de Marocains, d’entreprises et d’institutions publiques de bénéficier d’une connexion stable, rapide et sécurisée, tout en contribuant à réduire la fracture numérique », a déclaré Hendrik Kasteel, CEO Orange Maroc.

Des offres compétitives adaptées à tous les besoins

Orange Maroc propose une large gamme d’offres fibre, allant de 20 Méga/s à 1 Giga/s, avec des tarifs accessibles et des avantages exclusifs.

Élu Service Client de l’Année pour la 8ème fois consécutive en 2025, Orange Maroc garantit à ses usagers la meilleure expérience sans interruption, idéale pour les usages intensifs, avec un accompagnement de ses utilisateurs à chaque étape avec professionnalisme et réactivité.

En partageant son infrastructure de fibre optique, à travers des offres compétitives et fiables, Orange Maroc confirme son rôle de partenaire clé de la transformation digitale du Royaume. En favorisant l’accès à une connectivité haut débit de qualité, Orange Maroc participe activement à la création d’un écosystème numérique inclusif, propice à l’innovation et à la croissance économique.

