La RAM devient « Partenaire Global Officiel » de la CAF

La Confédération Africaine de Football (CAF) annonce Royal Air Maroc comme Partenaire Global Officiel de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 et de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2024, ainsi que d’autres compétitions majeures.

La Confédération Africaine de Football (CAF) et Royal Air Maroc ont conclu un partenariat stratégique historique, conférant à la compagnie aérienne nationale marocaine le statut de «Partenaire Global Officiel » pour les principales compétitions footballistiques africaines à venir à savoir la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025, la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2024, la Coupe d’Afrique des Nations U-17 TotalEnergies 2025, la Coupe d’Afrique des Nations U-20 TotalEnergies 2025, les Finales de la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2024/2025, les Finales de la Coupe de la Confédération de la CAF TotalEnergies 2024/2025 et la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025.

Cet accord renforce la présence de Royal Air Maroc en consolidant son rôle de passerelle entre l’Afrique et le monde, tout en mettant en lumière l’essor du Maroc en tant que plateforme sportive mondiale. Le pays se prépare à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026) et à co-organiser la Coupe du Monde FIFA 2030. Le Maroc organisera également la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2025, qui se déroulera du 5 au 26 juillet 2025.

Royal Air Maroc a toujours fait preuve d’un engagement fort envers le sport africain, notamment en tant que Transporteur Officiel des Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar, où l’équipe nationale marocaine a marqué l’histoire en devenant la première nation africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du Monde FIFA.

Dr Patrice Motsepe, Président de la CAF, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure ce partenariat entre la CAF et Royal Air Maroc, une compagnie aérienne de classe mondiale qui offrira confort et sécurité aux équipes nationales participantes à la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 et à la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies Maroc 2024. Nous sommes convaincus que la CAN 2025 sera la plus réussie de l’histoire, et nous nous réjouissons de voir davantage d’entreprises marocaines et africaines soutenir le football africain. »

Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc, a ajouté :

« Ce partenariat historique avec la CAF s’inscrit parfaitement dans notre vision stratégique, celle d’une compagnie aérienne résolument ancrée en Afrique et engagée dans son développement. Royal Air Maroc ne se contente pas de relier des destinations, elle construit des ponts entre les cultures et les passions. En soutenant les plus grandes compétitions footballistiques du continent, nous affirmons notre rôle de facilitateur d’échanges humains et sportifs, tout en offrant à nos passagers un produit de qualité et une expérience exceptionnelle, marquée par l’émotion et la fierté africaine. »

Au-delà de son statut de partenaire, Royal Air Maroc renforce son engagement envers le sport africain en facilitant la mobilité des joueurs, des équipes et des supporters à travers le continent et le monde. Pour répondre à la demande accrue lors des événements de la CAF, la compagnie mettra en place un nouveau dispositif opérationnel et commercial inédit.

La compagnie aérienne nationale augmentera significativement son programme de vols, avec une capacité et une offre adaptées aux besoins des supporters. Ce dispositif sera rendu possible grâce à l’extension de la flotte de Royal Air Maroc durant les grandes compétitions sportives, garantissant ainsi un plus large choix de vols et de destinations.

Le programme de vols a été conçu de manière ciblée pour répondre aux attentes des supporters résidant dans les différents pays africains participants, tout en facilitant les déplacements de toute la diaspora africaine à travers le monde vers le Maroc. L’objectif est de permettre à chacun de vivre pleinement cette grande fête du football africain.

