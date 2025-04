Dislog Group signe un partenariat stratégique avec Mediterrania Capital Partners

Dislog Group franchit une étape stratégique majeure dans son développement, affirmant sa volonté de consolider durablement son positionnement en tant que leader de l’économie de la vie au Maroc.

Dislog Dispositifs Médicaux réalise une levée de fonds en capital de 400 millions de dirhams auprès du fonds d’investissement Mediterrania Capital Partners afin de soutenir sa stratégie de développement.

Dislog Group et Mediterrania Capital Partners ont officialisé aujourd’hui la signature d’un accord engageant (binding term sheet), par lequel Mediterrania Capital Partners (MCP) entre au capital de Dislog Dispositifs Médicaux (DDM) via une augmentation de capital réservée de 400 millions de dirhams, et ce à travers son fonds Mediterrania Capital IV.

Cette levée de fonds vise à soutenir la stratégie de développement et d’expansion du groupe et accompagner la croissance de DDM, à la fois de manière organique et à travers des opérations de croissance externe.

Ce partenariat s’inscrit dans l’ambition de consolider durablement la position de Dislog Group en tant que leader de l’économie de la vie au Maroc et au-delà.

Dislog Dispositifs Médicaux assurera désormais la consolidation des futures acquisitions du groupe dans le domaine des dispositifs médicaux, incluant notamment les sociétés Megaflex, Africare, Afrobiomedic et Farmalac.

À l’issue de cette opération, Hatim Ben Ahmed, Managing Partner de Mediterrania Capital Partners, a déclaré :« Nous sommes très heureux de recollaborer avec Dislog Group dans le secteur des dispositifs médicaux. Ce partenariat permettra à MCP de renforcer sa présence sur l’ensemble des segments de la santé au Maroc. »

De son côté, Moncef Belkhayat, Président Directeur Général de Dislog Group, a affirmé :« Nous nous réjouissons de ce partenariat stratégique avec MCP. En seulement trois ans, Dislog Group s’est imposé comme un acteur clé dans le domaine de la santé. Notre ambition est de bâtir un leader des dispositifs médicaux, en poursuivant une stratégie d’acquisitions ciblées nous permettant de proposer une offre étendue couvrant toutes les aires thérapeutiques, tant pour le secteur public que privé, au Maroc puis sur le continent africain »

Cette opération est soumise à l’accord du conseil de la concurrence .

A noter que DDM a été conseillée par les cabinets Deloitte sur partie financière, Hdid sur volet fiscal , Fintrust sur le volet deal sourcing et Hilmi sur la partie juridique .

De son côté, MCP est conseillé par Dla Pipper (Benoît de Montval) sur la partie juridique, et par Mazars sur le volet financier.

À propos de Dislog Group :

Créé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel marocain intégré et diversifié, reconnu comme un acteur de référence dans les biens de grande consommation (FMCG), et plus récemment, dans les secteurs de la santé et des dispositifs médicaux. Le groupe concentre son activité sur trois pôles stratégiques en forte croissance : l’hygiène, l’alimentaire (Food) et la santé.

Pôle Hygiène : Structuré autour de sa filiale industrielle Hygiène Modern Industries (HMI), le pôle hygiène reflète l’ambition de Dislog Group de s’imposer comme un acteur industriel de premier plan au Maroc. Depuis le rachat de l’usine HMI à Mohammedia en 2020, le groupe est passé de la distribution à la production, consolidant sa position dans les produits d’entretien. HMI produit ou détient les droits de marques emblématiques telles que Ace, Javel Lacroix, Forza, Fine, Fluffy, et depuis 2024, Sanicroix, acquise auprès de Procter & Gamble. Cette dynamique a permis à Dislog d’atteindre un chiffre d’affaires de 350 millions de dirhams en 2023, confirmant son leadership dans ce secteur.

Pôle Food : avec une stratégie combinant production industrielle, logistique moderne et expansion internationale, Dislog Food s’est imposé comme un pilier de la distribution alimentaire au Maroc. Grâce à des outils technologiques de pointe, comme la RFID et des logiciels d’inventaire en temps réel, le groupe assure une gestion efficace des stocks et une traçabilité optimale. Sur le plan international, Dislog a renforcé sa présence en Europe en rachetant des sociétés stratégiques telles que Taste Distribution, Carré Suisse, Cultures de France et Chef Sam, cette dernière devenant le siège européen du groupe à Barcelone. Dislog y distribue des marques prestigieuses comme Vitacoco, Pastoret ou Heura. Certifié ISO 9001 et ISO 22000, le groupe veille à maintenir des standards de qualité rigoureux à travers des audits fournisseurs réguliers, s’affirmant comme un leader de l’industrie agroalimentaire aussi bien au niveau national qu’européen.

Pôle Santé construit autour de plusieurs acquisitions stratégiques, dont Kosmopharm, Steripharma, Somapharma, Africare , Dislog Santé et Megaflex . Il s’organise autour de trois unités d’affaires couvrant l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les produits dermo-cosmétiques, formant ainsi une chaîne de valeur complète, de la production de médicaments à la distribution d’équipements spécialisés pour les établissements de soins. Le pôle santé incarne l’ambition du groupe de devenir un acteur majeur dans le secteur médical au Maroc. ​ L’acquisition récente de Megaflex, distributeur d’équipements de diagnostic médical, renforce cette dynamique, tout comme la volonté du groupe d’intégrer le top 10 des laboratoires pharmaceutiques au niveau national. Ce pôle illustre la diversification stratégique de Dislog Group et son engagement envers la santé publique et l’innovation thérapeutique.

Dislog Group s’appuie aujourd’hui sur un portefeuille de plus de 150 marques, qu’elles soient en propre ou en partenariat, et contribue activement à l’amélioration du quotidien des consommateurs au Maroc et en Europe. Le groupe emploie plus de 3 400 collaborateurs, engagés à faire rayonner des marques innovantes et accessibles qui accompagnent les ménages dans leur vie de tous les jours.

À propos de Mediterrania Capital Partners :

Mediterrania Capital Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de croissance, avec des bureaux à Abidjan, Barcelone, le Caire, Casablanca, Malte et en île Maurice. A travers son Fonds Mediterrania Capital IV d’une taille de 400 millions d’euros, MCP investit dans des entreprises de taille moyenne de premier plan, basées en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne et dont le chiffre d’affaires annuel se situe entre 20 et 300 millions d’euros. MCP suit une approche hautement proactive et dynamique dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance, en jouant un rôle de premier plan dans la gouvernance des entreprises ainsi que dans le processus interne clé de création de valeur.