Taptap Send : Bank of Africa au service des Marocains du monde

BANK OF AFRICA renforce continuellement son engagement envers la diaspora marocaine, cette fois à travers un partenariat stratégique avec TAPTAP SEND.

Cette initiative offre une solution de transfert d’argent en temps réel, sans frais, et accessible

24h/7j, couvrant les principaux corridors mondiaux actifs en transfert.

En réponse aux attentes et aux besoins de ses clients Marocains du Monde, BANK OF AFRICA s’associe à TAPTAP SEND pour offrir une solution innovante et pratique permettant à la diaspora de transférer des fonds vers des comptes bancaires au Maroc, peu importe sa banque de domiciliation, en temps réel et sans frais de transfert.

A travers ce partenariat, BANK OF AFRICA élargit son réseau de partenaires et sa couverture internationale, incluant ainsi le Royaume-Uni, l’Union Européenne, les États-Unis, le Canada et les Émirats Arabes Unis. Cette solution innovante repose sur l’application TAPTAP SEND, qui se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa praticité.

Avec 0 frais de transfert de l’émission jusqu’à la réception, elle se positionne comme une réponse idéale aux attentes des Marocains du Monde.

BANK OF AFRICA continue de consolider son rôle de banque proche de sa diaspora en proposant des services à forte valeur ajoutée et réaffirme son positionnement en tant qu’acteur clé dans l’accompagnement des Marocains résidant à l’étranger.

Avec BANK OF AFRICA, dima Kayn L’hal