Qui est Asma Alaoui, la Fondatrice de Veezen ?

En tant que fondatrice et CEO de Veezen, ma mission est de révolutionner notre approche du bien-être, de la santé mentale et de la performance en entreprise. Porté par les neurosciences et l’intelligence artificielle, Veezen façonne le Futur du Travail en aidant les organisations à construire des équipes plus saines et plus performantes, en agissant sur le stress, l’épuisement professionnel et la résilience mentale.

Réalisations récentes

• Lauréate du Women in Gen AI Hackathon 2024 (Microsoft & EY) Fière d’avoir porté Veezen à la première place avec une solution IA concrète face aux enjeux de bien-être en entreprise.

• Sélectionnée pour le programme Google for Startups Women Founders – People + AI (2024)

Un honneur de faire partie de ce programme exclusif qui explore le pouvoir transformateur de l’IA au service du bien-être.

• Intégration au Microsoft for Startups Founders Hub (2024) Ravie de rejoindre ce réseau international avec un accès privilégié à des outils et ressources de pointe.

• Présence à SMAU Milan, WebSummit, GITEX, E-Health Forum, Future of Work Symposium (2024)

Heureuse de représenter Veezen sur des scènes mondiales pour faire avancer les discussions sur le futur du travail et le rôle des neurosciences dans l’entreprise.

Auteure de “Vitamine S”

Je suis l’auteure de Vitamine S, un ouvrage fondé sur le modèle des 6S et introduisant le concept de Retour sur Énergie (ROE) : une approche inédite pour concilier performance et équilibre dans le monde professionnel.

Commander Vitamine S :

• Édition française : https://www.amazon.com/Vitamine-S-French-Asma Alaoui ebook/dp/B0DB6BLS8N

• Édition anglaise : https://www.amazon.com.au/Vitamin-S-Asma-Alaoui

ebook/dp/B0D8H18MMT

Ma mission

À travers Veezen et Vitamine S, je m’engage à transformer la culture du travail,

briser les tabous liés à la santé mentale et accompagner chacun dans sa capacité à

s’épanouir durablement dans un monde en constante mutation.