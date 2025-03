GITEX Africa 2025: Maroc Data Center mise sur l’innovation numérique (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE / Maroc DataCenter (MDC) participe pour la troisième fois au GITEX Africa Morocco. Il s’agit d’un acteur majeur dans l’hébergement de données et la transformation numérique au Maroc.

Maroc DataCenter offre des solutions d’hébergement de haute qualité, sécurisées et évolutives pour les entreprises souhaitant se développer rapidement. « Notre engagement envers l’excellence et l’innovation se reflète dans notre infrastructure de pointe, notre expertise technique et notre service clientèle de classe mondiale », indique MDC.

Notons que la troisième édition de GITEX Africa Morocco se déroulera du 14 au 16 avril à Marrakech. Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette troisième édition tant attendue de GITEX Africa Morocco promet d’être inédite avec de nouveaux sommets et des initiatives d’envergure, indiquent les organisateurs. Porté par le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, en partenariat avec l’Agence du Développement du Digital (ADD), cet évènement organisé par Kaoun International s’impose comme le plus grand rendez-vous technologique et entrepreneurial d’Afrique.