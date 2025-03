Transformation numérique: Maroc Telecom et Inwi annoncent un partenariat d’envergure

Maroc Telecom (IAM) et Inwi (Wana Corporate), annoncent la signature d’un accord inaugurant un partenariat d’envergure visant à accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 5G sur le territoire du Royaume.

La signature de cet accord a été approuvée par le conseil de surveillance de Maroc Telecom et le conseil d’administration d’Inwi.

Cet accord sans précédent s’inscrira pleinement dans la dynamique de transformation digitale du Royaume et répondra aux ambitions nationales en matière de connectivité à très haut débit.

Dans ce cadre, les deux opérateurs s’engageront à mutualiser leurs infrastructures passives de télécommunications en créant deux joint-ventures détenues à 50-50, à savoir :

une « FiberCo » dédiée à l’accélération du déploiement de la fibre optique jusqu’aux abonnés sur le territoire du Royaume afin de leur permettre un accès à internet à très haut débit, grâce au déploiement et à l’exploitation des infrastructures passives nécessaires aux lignes de fibre optique avec un objectif d’1 million de prises dans 2 ans et de 3 millions de prises à horizon 5 ans ;

une « TowerCo » consacrée à l’accélération du déploiement du réseau 5G sur le territoire du Royaume afin de permettre aux abonnés une connexion dont la rapidité, la capacité et la qualité seront nettement supérieures et qui investira dans la construction de nouvelles tours ou la rénovation des tours existantes, infrastructures passives d’accueil de leurs équipements de téléphonie mobile, avec un objectif de 2.000 tours dans 3 ans et de 6.000 tours à horizon 10 ans.

L’investissement prévu s’élève à 4,4 milliards MAD pour la première phase de 3 ans.

Ces infrastructures passives mutualisées seront ouvertes à tout opérateur détenteur d’une licence lui donnant droit au partage des infrastructures passives dans le strict respect de la règlementation en vigueur.

La mise en œuvre de ce partenariat restera soumise à l’obtention de l’autorisation de l’ANRT au titre du contrôle des opérations de concentration.

Les accords de Maroc Telecom et Inwi s’inscriront également dans une volonté commune de dépasser leur différend passé relatif au partage d’infrastructures qui avait donné lieu à une procédure judiciaire à l’issue de laquelle Maroc Telecom avait été condamnée au paiement de 6,38 milliards MAD en faveur d’Inwi à titre de réparation, et d’ouvrir une nouvelle ère de collaboration constructive. Dans cet esprit, les parties transigeront en renonçant à tous les recours judiciaires pendant devant la Cour de Cassation et réduiront le montant de l’indemnisation à 4,38 milliards MAD, une fois que la documentation définitive et engageante relative aux JVs sera signée.

À travers ce futur partenariat, Maroc Telecom et Inwi réaffirment leur engagement à œuvrer ensemble pour renforcer l’infrastructure numérique du Royaume et à contribuer activement à la réussite des projets stratégiques du pays.

Ce partenariat ambitieux permettra non seulement de garantir une connectivité de pointe à l’ensemble des citoyens et entreprises marocains, mais aussi de positionner le Maroc comme un acteur de référence dans le domaine des télécommunications en Afrique et dans le monde.

Maroc Telecom et Inwi remercient les autorités et l’ensemble des parties prenantes pour leur accompagnement et réaffirment leur volonté d’être des partenaires de confiance pour le développement technologique et économique du Maroc.

S.L.