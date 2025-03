Sothema annonce la signature d’un accord historique pour l’achat d’électricité verte

Sothema, leader de l’industrie pharmaceutique au Maroc et acteur majeur en Afrique et au Moyen-Orient, annonce la signature d’un accord historique pour l’achat d’électricité verte. Ce partenariat stratégique marque une étape cruciale dans l’engagement de l’entreprise en faveur d’un développement durable et d’une réduction significative de son empreinte carbone.

L’accord, signé le 18 mars 2025 avec un acteur majeur de la production d’énergie renouvelable au Maroc, permettra à Sothema de couvrir 100% de sa consommation électrique par de l’électricité verte, conformément à la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables, modifiée et complétée par la loi 40-19. Avec un volume de fourniture future d’électricité de 20 GWh/an, ce partenariat permettra à Sothema de réduire son empreinte carbone de 94%, évitant ainsi l’émission de 14.000 tonnes de CO2 par an.

Un engagement RSE renforcé et une transition énergétique ambitieuse

« Ce PPA (Power Purchase Agreement) s’inscrit pleinement dans notre politique RSE, qui vise à minimiser l’impact de nos activités sur la biodiversité », déclare Mme Lamia Tazi, PDG et Présidente du Conseil d’administration de Sothema. « Il représente une étape clé de notre projet de transition énergétique, qui combine l’efficacité énergétique et la réduction de notre empreinte carbone. »

Marouane Ressani, Directeur de projets de Sothema, ajoute : « Cet accord est le fruit d’une démarche proactive et d’un engagement de longue date en faveur du développement durable. Nous sommes fiers de contribuer à la protection de l’environnement tout en assurant la pérennité de nos activités. »

Des initiatives concrètes pour une énergie durable

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des efforts de Sothema en matière de transition énergétique. Depuis 2018, l’entreprise a lancé une chaufferie à biomasse, permettant de recycler 2 000 tonnes de déchets (biomasse) par an et de créer des emplois locaux. Un projet ayant induit une substitution de la consommation de l’énergie fossile par du renouvelable.

Un engagement reconnu et certifié

Pionnier en matière d’efficacité énergétique, Sothema a réalisé son premier audit énergétique en 2011, en partenariat avec l’AMEE.

Sothema est également certifiée ISO 14001 et en voie de certification ISO 50001, attestant de son engagement en faveur d’une gestion environnementale responsable.

En 2024, l’IFC (groupe banque mondiale) a publié les résultats de son étude sectorielle sur l’efficacité énergétique du secteur pharmaceutique en partenariat avec la FMIIP. Cette étude, fruit d’un benchmark international auquel Sothema a contribué, a confirmé son positionnement en tant qu’entreprise efficiente en termes de Système de Management de l’énergie (SMé).

Etant cotée en bourse, Sothema publie annuellement un rapport ESG, conformément à la circulaire 03-19 de l’AMMC, offrant une transparence totale sur sa politique environnementale et ses performances énergétiques.

S.L.