Le Savoy Le Grand Hôtel Marrakech s’offre un relooking

Le Savoy Le Grand Hôtel Marrakech, fleuron de l’hôtellerie de luxe de la ville ocre, vient de terminer la rénovation de plus de 100 de ses chambres. Cette transformation ambitieuse s’inscrit dans une vision stratégique portée par le groupe Pickalbatros, visant à renforcer son offre et à proposer une expérience toujours plus raffinée, tout en préservant l’essence de cet hôtel emblématique.

Le groupe Pickalbatros, qui gère l’hôtel, a toujours mis un point d’honneur à offrir une hospitalité de qualité supérieure. Dans le cadre de sa vision 2025, le groupe s’engage à investir dans des projets ambitieux pour moderniser et diversifier ses établissements, tout en renforçant son rôle de leader dans le secteur du tourisme de luxe. Cette rénovation fait partie intégrante de cette stratégie de développement, visant à offrir des services haut de gamme et à positionner ses hôtels parmi les meilleures destinations du Maroc et au-delà.

À travers cette rénovation, l’hôtel s’efforce également de renforcer son attractivité auprès des voyageurs en quête d’un séjour haut de gamme, tout en préservant l’authenticité marocaine dans chaque détail de la décoration.

Le Savoy Le Grand Hôtel Marrakech continue de renforcer son statut de destination de luxe incontournable, en alliant modernité et tradition, confort et élégance. Cette rénovation est un témoignage de l’engagement du groupe Pickalbatros à offrir des expériences inoubliables à ses clients, tout en s’inscrivant pleinement dans sa vision 2025 de développement durable et de raffinement.

S.L.