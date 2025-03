Coup dur pour le Brésil avant d’affronter l’Argentine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gardien brésilien Alisson, touché à la tête lors de la victoire 2-1 contre la Colombie, est forfait pour le choc face à l’Argentine mardi à Buenos Aires, au titre des qualifications sud-américaines pour le Mondial-2026, a annoncé vendredi la Confédération brésilienne de football (CBF).

Alisson, qui évolue au Liverpool FC, a subi un violent choc avec le défenseur colombien Davinson Sanchez et a dû quitter la pelouse après l’activation du protocole de commotion de la FIFA, lors du match jeudi à Brasilia. Bien qu’il ne présente pas de symptômes alarmants, il doit observer un repos médical d’au moins 72 heures, rendant sa participation au Superclásico impossible.

Pour pallier cette absence, la CBF a convoqué le vétéran Weverton (Palmeiras, 37 ans). Ce forfait s’ajoute à d’autres défections majeures du côté brésilien : le défenseur Gabriel (Arsenal) et les milieux Bruno Guimarães (Newcastle) et Gerson (Flamengo) manqueront également la rencontre.

Gabriel et Guimarães sont suspendus pour accumulation de cartons jaunes, tandis que Gerson, touché à la cuisse gauche, a dû quitter le terrain prématurément face à la Colombie. Pour les remplacer, Dorival Júnior a fait appel au défenseur Beraldo (PSG) et aux milieux Joao Gomes (Wolverhampton) et Éderson (Atalanta).

Le Brésil, qui doit déjà faire face à l’absence de Neymar, Danilo et Ederson, se rendra à Buenos Aires dans des conditions difficiles, tandis que l’Argentine, leader de la qualification avec 25 points, devra également composer sans ses stars Lionel Messi, Paulo Dybala et Lautaro Martinez, tous blessés.

Avec 21 points, la Seleçao occupe actuellement la deuxième place du classement, après sa victoire arrachée face à la Colombie, scellée par un but de Vinícius dans le temps additionnel.

S.L