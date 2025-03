Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a accentué ses pertes mercredi à la clôture, son indice phare, le MASI, reculant de 1,11% à 16.294,14 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, se sont repliés, respectivement, de 1,19% à 1.320,88 pts et de 1,25% à 1.129,79 pts.

S.L.