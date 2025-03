Stratégie MedEst: moteur d’un essor économique durable dans la région de l’Oriental

La marche de développement économique que connait la région de l’Oriental est perceptible à plus d’un titre ces dernières années. La région est forte d’une position stratégique de choix et d’un potentiel prometteur, capitalisés par une dynamique de transformation remarquable, au sein de laquelle la filiale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), MedZ, joue un rôle de choix.

Sa mission consiste en la mise sur pieds de zones d’activités attractives, aptes à stimuler l’investissement dans des secteurs diversifiés, avec pour objectifs ultimes de créer l’emploi, répondre aux besoins socioéconomiques des communautés locales et stimuler le développement territorial.

D’année en année, la région de l’Oriental se révèle comme un pôle économique en plein essor. Cette croissance soutenue puise son premier éclat dans l’Initiative Royale de Développement de l’Oriental lancée en 2003, et se nourrit d’un environnement infrastructurel propice à l’investissement. Trois parcs d’activités en sont les piliers incontournables : la technopole d’Oujda, le Parc industriel de Selouane et l’agropole de Berkane, créés et aménagés par MedZ, constituant ainsi le socle de la première stratégie

régionale de développement industriel au Maroc.

Ces trois espaces structurants donnent la possibilité à des entreprises de différents ressorts de mener leurs projets dans un cadre alliant une infrastructure de haute couture, une offre de services variée, ainsi qu’une connectivité logistique optimale. Le tout inclut un accès à un guichet unique facilitant les démarches administratives, sous l’égide de MedZ.

Stratégiquement situées à Oujda, Berkane et Nador, ces trois zones couvrent une superficie totale de plus de 250 hectares, au cœur d’une région qui représente 11,6% du territoire national.

La Technopole d’Oujda : une porte d’entrée stratégique vers l’Europe et le Maghreb

Adossée à l’aéroport d’Oujda-Angad et stratégiquement placée sur la voie express Oujda-Nador, la Technopole d’Oujda s’étend sur une superficie de 107 hectares. La zone, inaugurée en 2013, intègre une zone d’accélération industrielle, étalée sur un espace de 40 hectares et offrant des avantages fiscaux et douaniers attractifs aux entreprises exportatrices. La plateforme connait actuellement des travaux d’extension qui lui permettront de couvrir un espace de 50 hectares.

Dans le cadre du Plan MED-EST, déclinant la stratégie industrielle de l’Oriental et s’inscrivant dans le Programme de Développement Industriel pour la Région de l’Oriental (PDIRO-2005), cet écosystème regroupe une zone PME/PMI, un retailpark, une plateforme commerciale, un pôle dédié à l’offshoring et aux services ainsi qu’un Campus du savoir pour la formation.

Son accessibilité est pour sa part irréprochable. À 5 km de la capitale de l’Oriental, Oujda, sa proximité avec l’aéroport d’Oujda-Angad (5 minutes) et les principaux axes routiers en fait un site de choix pour des entreprises œuvrant dans l’électronique, la logistique, le tertiaire et les services. Rien que pour ses deux premières années d’existence, la technopole a accueilli environ quarante entreprises, générant jusqu’à aujourd’hui près de 3.500 emplois et attirant environ 1,5 milliard de dirhams d’investissement.

Les succès récents témoignent également de son dynamisme. En janvier 2022, l’équipementier automobile multinational Aptiv y a lancé dans la technopole une unité de câblage sur 8 hectares, visant la création de près de 3.000 emplois directs. En mars 2024, Hirschmann Automotive a emboité le pas en devenant la deuxième unité industrielle dans le secteur automobile à choisir l’Oriental pour élargir sa portée, tandis qu’en octobre 2024, c’est Hyundai Maroc qui y a inauguré un nouveau showroom sur plus de 4000 m², rejoignant la plupart des concessionnaires automobiles déjà implantés dans la zone.

Le Parc Industriel de Selouane : un hub industriel à fort potentiel

À proximité de Nador, à seulement vingt minutes du très attendu port de Nador West Med, le Parc Industriel de Selouane est un important catalyseur de développement au niveau de la ville, bénéficiant d’un positionnement optimal, le plaçant à proximité d’un deuxième port, celui de Beni Nsar, et de deux aéroports (Oujda-Angad et Nador El Aroui), facilitant ainsi les échanges commerciaux régionaux et internationaux.

S’étendant sur 72 hectares, il s’agit d’un parc à vocation multisectorielle, conçu pour accueillir des PME/PMI actives dans les industries légères, les technologies à forte valeur ajoutée, la logistique industrielle et les services supports.

Le Parc séduit par son infrastructure moderne, avec des lots de terrains commercialisés à partir de 1.000 m2, et des services d’accompagnement adaptés. Parmi les dernières entreprises en date à choisir cette implantation figure la Delta Hygiène, filiale du Groupe Tadlaoui, ayant annoncé en janvier 2025 la création d’une nouvelle usine sur cette plateforme avec un investissement de plus de 60 millions de dirhams.

Cette structure s’intègre dans un réseau élargi comprenant également la zone industrielle de Selouane, la zone portuaire de Beni Nsar et l’axe industriel reliant Selouane à Zaïo, renforçant ainsi son attractivité pour les investisseurs.

Outre Delta Hygiène, le Parc constitue aujourd’hui un environnement où des entreprises de différents ressorts créent de la valeur dans des domaines variés, à l’image de Richbond, acteur majeur du marché des matelas et des banquettes, et d’Auto Hall, spécialiste de la distribution des matériels roulants au Maroc. À leurs côtés, Sorexi, experte dans les métiers de la route, de la construction et du génie civil, et le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics Test (Labotest), entre autres, apportent leur expertise technique et industrielle, renforçant ainsi l’attractivité de la plateforme pour les investisseurs.

L’Agropole de Berkane : fer de lance de l’agro-industrie régionale Fruit du Plan Maroc Vert initié en 2008 par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, l’Agropole de Berkane vise à valoriser la production agricole régionale et à renforcer la compétitivité des entreprises. Inaugurée par le Souverain en 2013, elle a su attirer de nombreux investissements, à l’image des 200 millions de dirhams injectés en mai 2016 par le Groupe Diana Holding, pour une unité de conditionnement de fruits et légumes, générant ainsi 500 emplois directs.

Étendu sur 102 hectares, l’agropole se positionne comme un hub d’excellence pour l’agroindustrie et le conditionnement des produits frais, au cœur du bassin de production de Moulouya. Le cadre naturel privilégié, avec 74.000 hectares de terres irriguées et des conditions climatiques favorables, permet aux entreprises de bénéficier d’un bassin d’emploi qualifié, dans une province qui compte plus de 100.000 habitants.

Des acteurs majeurs y ont trouvé un terrain propice à l’investissement. L’on cite à titre d’exemple la Coopérative Colaimo, acteur clé dans la filière laitière, ainsi que Agripharma et Omnium Agricole du Souss, spécialisés dans la production et l’exportation des produits phytosanitaires. Ceux-ci s’ajoutent à des entités axées sur les systèmes d’irrigation et de l’infrastructure de l’eau, à l’image d’Irriest et CMGP, et d’autres orientés vers la transformation agroalimentaire et la commercialisation des semences, à l’exemple de Sonacos.

Outre ses activités agro-industrielles, l’agropole englobe une zone de services et un pôle de formation et de recherche et développement. En son sein, l’investisseur a accès, comme pour les deux autres structures, à un guichet unique regroupant les principaux services de l’État pour simplifier les démarches administratives.

Chacun par ses spécificités et ses atouts, la Technopole d’Oujda, le Parc Industriel de Selouane et l’Agropole de Berkane illustrent une stratégie intégrée visant à dynamiser l’économie régionale. Ces espaces structurants contribuent à la création d’un environnement propice aux investissements, à l’innovation et au développement multisectoriel.

Au cœur de cette stratégie, le leader national du développement territorial, MedZ, joue un rôle majeur de conception, d’aménagement, mais aussi d’accompagnement. L’entité est un acteur phare de la croissance durable tant au niveau régional que national. Partenaire privilégié des pouvoirs publics, MedZ s’engage en faveur de l’amélioration de l’écosystème des affaires, dans le cadre d’une approche prospective qui aspire à un développement global et intégré, à travers une modernisation de l’existant et une projection dans le futur rayonnant d’un Maroc prospère.