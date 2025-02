Anouar Invest lance son académie et signe un partenariat avec l’État

Le groupe industriel Anouar Invest, a procédé, le 24 février, à Rabat, au lancement officiel de son Académie et à la signature d’un partenariat stratégique avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce et quatre écoles visant à assurer l’excellence des formations proposées, et ce lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en présence de M. Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. El Hachmi Boutgueray, Président Directeur Général d’Anouar Invest et les directeurs des écoles concernées.

Une Académie pour accompagner la transformation industrielle

L’Académie Anouar Invest est un projet structurant dédié à la formation et à la montée en compétences des collaborateurs du groupe, ainsi qu’à la promotion de l’emploi.

Cette initiative stratégique, qui s’inscrit dans une dynamique de transformation et de renforcement de la compétitivité industrielle du Royaume, a pour vocation d’accompagner la transformation des métiers du Groupe et la montée en compétences de ses collaborateurs.

En anticipant les mutations du marché et les nouvelles exigences de l’industrie, elle permettra de structurer une offre de formation continue, adaptée aux besoins stratégiques du Groupe et aux défis liés aux évolutions technologiques.

L’Académie Anouar Invest s’appuiera sur le développement de formations spécialisées et sur-mesure. En parallèle, un programme de formation continue sera déployé afin de permettre aux collaborateurs d’acquérir de nouvelles qualifications. L’intégration des technologies de l’Industrie 4.0, notamment l’intelligence artificielle, la data science, la digitalisation et l’automatisation industrielle, constituera un axe clé du projet.

Dans cette dynamique, l’Académie encouragera la création de synergies entre le monde académique et les acteurs industriels à travers la mise en place de plateformes d’échange et de partage d’expertise. Ces interactions favoriseront la transmission des savoir-faire et permettront de construire un vivier de talents hautement qualifiés, en phase avec les besoins du marché.

De plus, le projet ambitionne de soutenir l’entrepreneuriat et la recherche appliquée en développant des chaires académiques et des initiatives en faveur de l’innovation industrielle, renforçant ainsi la compétitivité du tissu économique national.

« Le développement des compétences est un levier essentiel pour renforcer la compétitivité de notre écosystème industriel. Ce partenariat avec Anouar Invest illustre l’engagement de l’Etat marocain et du secteur privé à renforcer la formation et le développement des talents marocains afin d’accompagner la montée en puissance de l’industrie nationale En structurant des synergies entre l’industrie et les institutions académiques, nous consolidons notre capacité à relever les défis technologiques et à positionner le Maroc comme un hub industriel innovant et résilient », a déclaré M. Ryad Mezzour.

Pour sa part, M. El Hachmi Boutgueray, déclare : « Avec l’Académie Anouar Invest et ce partenariat stratégique, nous posons aujourd’hui les bases d’un dispositif intégré qui accompagnera durablement la transformation industrielle du Maroc. Anouar Invest confirme ainsi son rôle de précurseur et d’acteur industriel engagé pour l’innovation et la formation des talents ».

Des alliances académiques pour une formation d’excellence

Pour assurer l’excellence des formations proposées par son Académie, Anouar Invest a également noué des partenariats avec le Ministère de l’Industrie et du Commerce et plusieurs institutions académiques de premier plan, renforçant ainsi son engagement en faveur du développement des compétences et de l’innovation industrielle à savoir :

● L’École Centrale Casablanca (ECC) : pour la formation des futurs leaders et le développement de l’excellence en ingénierie.

● L’École Supérieure de l’Industrie du Textile et de l’Habillement (ESITH) : pour l’expertise en logistique, supply chain et industrialisation des procédés.

● L’École Arts et Métiers campus de Rabat : pour l’innovation en ingénierie industrielle et l’optimisation des processus de production.

● L’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) : pour le renforcement des compétences managériales, la stratégie et le leadership des cadres du Groupe.

Ces alliances permettront la co-construction de programmes de formation avancés, garantissant une montée en compétence progressive, en adéquation avec les impératifs de compétitivité, d’innovation et d’excellence industrielle.

En associant la création de l’Académie Anouar Invest à un partenariat institutionnel de premier plan, le Groupe affirme sa volonté de bâtir un modèle intégré de formation et d’innovation au service de l’industrie marocaine et consolide sa position en tant qu’employeur engagé pour soutenir l’intégration des jeunes talents dans le monde du travail.

À propos du Groupe Anouar Invest:

Le Groupe Anouar Invest est un acteur industriel majeur opérant dans plusieurs secteurs stratégiques tels que l’agroalimentaire, la logistique, l’agriculture, l’immobilier, ainsi que le trading et le négoce. Fort d’une vision tournée vers l’innovation et la compétitivité, le Groupe œuvre activement à la transformation du paysage industriel marocain, en mettant le développement des compétences au cœur de sa stratégie de croissance.