La French-African Foundation lance l’appel à candidatures de son programme Young Leaders

Du Lundi 17 février au 30 mars 2025, la French-African Foundation invite les jeunes d’Afrique et de France à postuler à la nouvelle édition de son programme phare, « Young Leaders ».

La French-African Foundation recherche 30 jeunes talents d’Afrique et de France pour intégrer la nouvelle promotion de ce programme, dans le but de renforcer les partenariats franco-africains à impact positif dans tous les domaines.

Le programme de cette année se déploiera autour du thème « Lead with Purpose », un appel à l’engagement et à la prise de responsabilité pour inspirer et fédérer la jeunesse franco-africaine engagée.

Critères d’éligibilité :

 Être âgé de 28 à 40 ans en 2025.

 Être de nationalité française ou de nationalité d’un pays africain ;

 Avoir au moins 5 ans d’expériences professionnelles avec du leadership et de l’impact

 Maîtriser l’anglais (obligatoire). Parler le français est un atout.

 Être actif dans l’un des secteurs suivants : arts, sport, entrepreneuriat, cadres, diplomatie, politique, militantisme, journalisme ou autres domaines d’impact. Un jury de haut niveau, composé de personnalités issues des secteurs public et privé, sélectionnera les candidats.

Une opportunité pour les talents marocains

Le Maroc, acteur majeur du partenariat euro-africain, a vu plusieurs de ses jeunes leaders intégrer le programme ces dernières années. Cette nouvelle édition représente une occasion unique pour les talents marocains de rejoindre un réseau influent et de contribuer à des échanges stratégiques avec des décideurs de haut niveau.

Pourquoi les Marocains doivent postuler ?

Le programme Young Leaders offre une plateforme unique pour :

 Développer son leadership et son réseau à l’échelle internationale.

 Bénéficier d’un accompagnement de haut niveau pour accroître son impact dans des secteurs clés tels que l’entrepreneuriat, la culture, la politique ou l’innovation.

 Représenter le Maroc et valoriser son dynamisme sur la scène franco-africaine.

Madagascar, pays hôte de l’édition 2025

Cette année, le programme met à l’honneur Madagascar, un pays aux liens historiques forts

avec la France et dont le dynamisme entrepreneurial et culturel inspire l’ensemble du continent. Comme le souligne Nachouat Meghouar, Directrice générale de la French-African Foundation :

« Madagascar r incarne l’excellence africaine. Mettre ce pays à l’honneur, c’est reconnaître

son rôle clé dans les dynamiques économiques et culturelles africaines et internationales. »

Un réseau prestigieux pour les jeunes leaders marocains

Depuis sa création en 2019, la French-African Foundation a accompagné 182 jeunes leaders issus de 25 pays, dont le Maroc. Ces alumni bénéficient d’un réseau actif et de partenariats stratégiques avec des institutions et entreprises de renom, telles que AXIAN, Orange, Total Energies et Bpifrance.

Avec un réseau actif de 182 alumni, les éditions précédentes ont bénéficié du haut patronage du Président français ainsi que des présidents du Ghana (Nana Akufo-Addo), du Sénégal (Macky Sall) et du Rwanda (Paul Kagame). La Fondation bénéficie du soutien de partenaires privés et publics, dont le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, TV5 Monde, Orange, Africa Global Logistics, Danone, Total Energies, Concerto, Bpifrance, Boston Consulting Group.

Postulez en ligne ici : www.french-african.org/yl2025