Pélagique Industrie récompensée pour sa gamme Delfy des produits de conserves

La 3ᵉ édition des Trophées de l’innovation des industries de la pêche, vient de récompenser Pélagique Industrie pour sa gamme Delfy des produits de conserves et particulièrement pour son produit innovant Filets de maquereaux naturels au citron. Détails !

Organisés par le Secrétariat d’État chargé de la Pêche Maritime, les Trophées de l’Innovation des industries de la pêche ont primé Pélagique Industrie pour son innovation dans sa recette unique et exclusive relative aux conserves de filets de maquereaux naturels au citron.

« Nous sommes honorés d’obtenir ce prix qui valorise les innovations majeures des produits marocains de la pêche », annonce d’emblée Nada Bourarach, Directrice Marketing et Communication chez Pélagique Industrie. « Nous avons travaillé longtemps sur une recette naturelle, unique sur le marché et nous sommes fiers de voir notre travail de recherche et développement gratifié par cette distinction. », poursuit Nada Bourarach.

Ce concours qui vise à encourager la créativité et la compétitivité des entreprises marocaine du secteur de la transformation et de la valorisation des produits de la mer, a octroyé le Prix saveurs locales à la marque Delfy pour son produit de Filets de Maquereaux au Naturel et Citron, qui se distingue par sa recette légère et acidulée, conservant la pureté du poisson et valorisant le savoir-faire local artisanal.

Le Filet de maquereaux naturel au citron commercialisé sous la marque Delfy est une recette première du genre sur le marché national. Naturelle et sans additif ni conservateurs, la conserve Delfy est produite à travers une approche alliant le savoir-faire artisanal manuel et les équipements modernes, avec de surcroît un processus respectueux de l’environnement et intégrant une gestion raisonnée des ressources ainsi qu’une réduction optimale des déchets.

Pélagique Industrie, producteur de la gamme Delfy, est une entreprise motivée par l’amélioration de la qualité, de l’efficacité et de la durabilité de ses processus industriels halieutiques. L’entreprise se distingue également par son approche innovante en R&D, qui ambitionne de répondre aux besoins changeants des consommateurs marocains, de plus en plus soucieux de leur hygiène de vie.