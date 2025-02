DXC.CDG inaugure son AI Center of Excellence

DXC.CDG, Joint-Venture entre le Groupe DXC Technology et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), annonce le lancement de son AI Center of Excellence, étape clé qui marque l›intégration renforcée de DXC.CDG dans la Stratégie de Croissance de DXC Europe.

L’Intelligence Artificielle est devenue en quelques mois un levier potentiel majeur de transformation digitale des Institutions et Entreprises. Son adoption soulève cependant des risques majeurs et doit s’accompagner de garanties solides en matière de protection de données et de cybersécurité notamment pour les Organismes d’Importance Vitales et les Données Sensibles.

A travers son AI Center of Excellence, DXC.CDG propose une offre IA intégrée de bout en bout, combinant robustesse technologique, sécurisation des données et cyber pratiques aux meilleurs standards, garantes de résilience et souveraineté grâce à une IA de confiance.

Basé à Rabat Technopolis, l’AI COE devient un pôle stratégique d’innovation en phase avec les ambitions du Maroc d’être un acteur clé de l’IA. Il doit permettre de développer et déployer des solutions IA managées, sécurisées et performantes porteuses de confiance, de résilience et de souveraineté, DXC.CDG a dévoilé à cette occasion la Dernière Génération de son Cyber Defense Command Center, un dispositif clé intégrant l’IA pour protéger les systèmes critiques contre les cybermenaces et garantir une gestion sécurisée et intelligente des infrastructures stratégiques et sensibles. Grâce à une stack technologique sécurisée, des protocoles avancés de cybersécurité et un Data Center Tier 3, DXC.CDG assure une protection globale des données pour une IA fiable et agile.

L’AI Center of Excellence de DXC.CDG s’inscrit et contribue ainsi à la Stratégie Nationale Digital 2030. La présence de la Ministre Amal El Fallah Seghrouchni, Ministre Déléguée auprès du Chef du Gouvernement Chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l›Administration et de Monsieur Khalid Safir, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, témoigne en outre de l’engagement stratégique du Royaume en faveur de l’innovation et de la Digitalisation mais aussi du développement des talents marocains.

La présence de Messieurs Juan Parra, Président de DXC Europe, et Eugenio-Maria Bonomi, Président de DXC France Benelux et Italie démontre de son côté la contribution stratégique de DXC.CDG dans le développement de l’innovation du Groupe DXC en Europe.

Comme réaffirmé par Monsieur Juan Parra lors de l’inauguration, « la synergie entre DXC et CDG est un vecteur d’innovation et de développement majeur pour nous et va contribuer à la création de plusieurs centaines d’emplois hautement qualifiés au Maroc. »

Khalid Safir a déclaré : « Avec cette initiative stratégique en faveur de l’innovation, de l’excellence et de la souveraineté digitale, DXC.CDG confirme son rôle moteur dans l’essor digital du Maroc et son intégration au cœur de la stratégie de croissance de DXC en Europe.

Grace à une collaboration structurée entre Universités, Startups et Opérateurs Technologiques, l’AI COE va contribuer à consolider un écosystème d’innovation fort et efficace. Il jouera un rôle très important dans le développement des talents marocains en IT en particulier en IA et cybersécurité. »

Mehdi KETTANI, Directeur Général de DXC.CDG a enfin déclaré : « DXC.CDG continue à assumer son rôle de producteur d’innovation digitale à grande échelle au Maroc. En développant des offres aux meilleurs standards internationaux sur les sujets les plus avancés comme l’IA ou la cyberdéfense, DXC.CDG bâtit grâce aux talents marocains des offres digitales compétitives pour ses partenaires en Europe et au Maroc et en particulier pour les organismes d›importance vitale.