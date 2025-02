Bank Of Africa s’engage pour une transition durable des entreprises marocaines

Représentant désormais un enjeu de compétitivité pour l’entreprise marocaine, la transition vers une économie durable occupe une place centrale dans l’accompagnement mis en place par BANK OF AFRICA en faveur des PME et des Corporate.

En effet, et en s’appuyant sur plus d’une décennie d’expertise, BANK OF AFRICA se positionne aujourd’hui comme le partenaire privilégié des entreprises marocaines dans leur démarche de transition durable.

A cet effet, BANK OF AFRICA renforce son programme de finance durable, levier stratégique pour

répondre aux exigences environnementales et sociétales croissantes, en se basant sur trois

thématiques clé pour l’entreprise marocaine : Efficacité énergétique, Gestion de l’utilisation de

l’eau et Economie circulaire

Un engagement de longue date pour accompagner la transition des entreprises

BANK OF AFRICA a été une banque pionnière dans le domaine de la finance durable au Maroc. Dès

2012, la banque a lancé une série d’initiatives visant à faciliter l’intégration, au sein des entreprises,

de pratiques durables, avec des solutions de financement adaptées à leurs besoins. Parmi les

produits phares, figurent des financements tels que BOA ENERGICO (2012), Cap Energie I (2015),

Green INVEST (2019), ou encore Cap Industrie Verte (2022).

Une campagne de sensibilisation pour engager les entreprises

En démontrant les avantages concrets des financements durables, mais aussi les gains potentiels

pour l’entreprise marocaine dans sa conquête de marchés étrangers et de renforcement de sa

position sur le marché domestique, la campagne de sensibilisation de BANK OF AFRICA permettra

d’engager les entreprises sur les enjeux de durabilité et de les inciter à s’informer et à solliciter des conseils pour leurs projets durables.

Des solutions sur mesure pour chaque entreprise

BANK OF AFRICA se distingue par son approche clé en main, offrant à ses clients une combinaison

de conseils et de financement, adaptée aux besoins spécifiques de chaque projet. Que ce soit pour

améliorer l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’eau ou optimiser la gestion des

matières résiduelles, la banque propose des solutions sur mesure pour intégrer la durabilité dans la

stratégie de croissance des entreprises.

Un écosystème de durabilité performant, s’appuyant sur des partenaires de référence

Afin de renforcer l’impact de ses actions, BANK OF AFRICA a développé un écosystème puissant de

partenaires, incluant des institutions comme Maroc PME, TAMWILCOM et des institutions de

développement multilatérales de premier plan. Ces collaborations permettent à la banque de

proposer une offre complète et cohérente, tout en contribuant activement à l’émergence d’une

économie verte et responsable au Maroc.

Un renforcement continu de l’expertise des conseillers

A travers BANK OF AFRICA Academy, la banque a mis en place, en partenariat avec le Bureau Veritas,

un programme de formation certifiant destiné à sa force commerciale. Cette initiative s’inscrit dans

la stratégie globale de renforcement des compétences et d’excellence opérationnelle, avec pour

ambition d’accompagner au mieux les entreprises, notamment les PME, dans leur transition bas

carbone.

L’avenir d’une finance responsable au Maroc

Dans un secteur bancaire en pleine mutation, BANK OF AFRICA se positionne comme un acteur

majeur de la finance durable, renforçant son impact positif au sein du tissu productif national et

auprès de ses parties prenantes. Grâce à son engagement, la banque contribue à l’essor d’une

économie durable au Maroc et accompagne les entreprises dans la réalisation de projets bénéficiant

à l’environnement et à la société.