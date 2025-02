Retour sur la 1ère édition de « The View Golf Trophy », tenue au Bahia Golf Beach

The View Hôtels incarne un art de vivre où chaque destination se dévoile comme une expérience unique, façonnée autour de cinq piliers essentiels. La Vue, spectaculaire et omniprésente. L’art de la table célèbre la richesse gastronomique à travers des expériences authentiques, où terroir et créativité s’entrelacent. La Wellness conjugue science, soins ancestraux et innovation. Le Salon de Thé réinvente le rituel marocain, dans une atmosphère où le temps semble suspendre son envol. Enfin, The View Forum s’impose comme un espace d’échange et d!inspiration dédié aux rencontres professionnelles et événements d’exception.

Dans cet univers où l’excellence est le maître-mot, le golf trouve naturellement sa place et devient un événement signature. Bien plus qu’une compétition, le golf c’est aussi un certain regard sur le temps, le mouvement et la précision. Une philosophie qui résonne avec l’esprit The View Hotels, où chaque adresse invite à la contemplation, au bien-être et plaisir des sens.

C’est ainsi que The View Golf Trophy a réuni pour sa première édition, les 25 et 26 janvier, 72 joueurs amateurs venus des 4 coins du Royaume sur le parcours du Bahia Golf Beach à Bouznika. Deux jours de compétition placés sous le signe du partage, où stratégie et précision ont rythmé les parties.

Sur deux jours de compétition intense, les participants ont rivalisé d’adresse dans des formats variés : le premier tour en 4 balles meilleure balle, suivi d’un scramble lors du second tour. À l’issue de ces deux manches, la paire Fouzi Bouayad et Driss Hassar s’est imposée avec un score cumulé de 91 points stableford, tandis que le classement général en brut a été dominé par Najat Lecheheb et Yassine Benchrif, qui ont totalisé 82 points stableford.

Les vainqueurs et finalistes de cette première étape se sont vu offrir une invitation exclusive à la deuxième édition de The View Golf Trophy.

Un rendez-vous qui s!inscrit dans le temps. Après Bouznika, rendez-vous en avril à The View Agadir, puis en octobre à The View Rabat, Dans une volonté d’ancrer durablement cet événement dans son ADN, associant sport, bien être et art de vivre à travers des destinations qui offrent bien plus qu’un tournoi.

À Bouznika, ce week-end golfique a été l’occasion pour les participants de découvrir The View, bien au-delà du parcours. Entre parties disputées et instants suspendus, l’expérience s’est poursuivie autour d’une table, au spa ou face à l’océan, dans une atmosphère où chaque détail est pensé pour sublimer le moment.

Une gastronomie à l’image du lieu, avec ses restaurants aux identités bien marquées, À The View Bouznika, le choix est vaste, à commencer par le V pour les ateliers du matin et une cuisine terroir méditerranéenne, puis Isola Ristorante aux accents italiens, en passant par Folie, pour des repas animés !

Entre deux parties, certains ont choisi de prolonger l’expérience à The View Wellness, un espace dédié à la revitalisation du corps et de l’esprit. Ici, la science rencontre les traditions ancestrales à travers des soins et des programmes conçus pour rétablir l’équilibre et insuffler une nouvelle énergie. Régénération, réjuvénation, revitalisation : trois approches pour une transformation en profondeur, portée par des experts à l’écoute des besoins de chacun.

À travers le The View Golf Trophy, la marque renforce son engagement envers un art de vivre où le bienêtre, la gastronomie, l’hospitalité et la vue se marient pour offrir une expérience des plus mémorables.