Soutenue par Orange Fab Maroc, la startup ToumAI lève plus de 10 MDH

Acteur engagé à repérer, soutenir et promouvoir les startups innovantes pour une société numérique à la fois responsable et inclusive, Orange Maroc est fier d’accompagner ToumAI, jeune entreprise marocaine pionnière de l’intelligence artificielle appliquée à l’expérience client, avec une levée de fonds qui a permis d’engranger 10,5 millions de dirhams. Ce tour de financement qui a été mené avec la participation d’investisseurs de renom tels qu’Orange Ventures, Digital Africa, Launch Africa ou encore Madica ventures va permettre de propulser ToumAI vers de nouveaux sommets.

Grâce à cette levée de fonds, ToumAI prévoit d’accélérer le déploiement de sa solution phare, HolistiCX, une suite d’outils d’intelligence artificielle qui offre aux entreprises une compréhension approfondie de leurs clients et leur permet de personnaliser les interactions à grande échelle. Concrètement, en s’appuyant sur une architecture d’IA composite unique, HolistiCX est capable d’analyser les conversations, de détecter les émotions et d’adapter les réponses en temps réel, et ce, dans de multiples langues et cultures.

Un partenariat stratégique avec Orange Fab

Intégré au sein des Orange Digital Center au Maroc, le programme d’accélération Orange Fab a permis à ToumAI de bénéficier du soutien d’un écosystème d’innovation dynamique et d’un accès à un réseau international d’experts.

La participation d’Orange Ventures à ce tour de financement renforce le partenariat stratégique entre Orange Maroc et ToumAI, et permettra aux deux entreprises de collaborer étroitement pour développer des solutions d’expérience client inclusives et durables qui viennent répondre aux besoins des entreprises africaines.

« Nous sommes ravis d’accompagner ToumAI dans cette nouvelle étape de son développement », déclare Hendrik Kasteel, CEO d’Orange Maroc. « L’expertise de ToumAI en matière d’intelligence artificielle et sa vision de l’expérience client s’alignent parfaitement avec notre stratégie d’investissement dans les technologies de pointe. Par ailleurs, l’émergence de cette Startup constitue une nouvelle preuve du potentiel des projets aussi innovants que disruptifs qui sont développés au sein des Orange Digital Centers au Maroc. »

Une solution au service des entreprises africaines

Cette levée de fonds marque donc une étape clé dans le développement de ToumAI. Elle va permettre notamment à la jeune entreprise de recruter de nouveaux talents, d’investir dans la recherche et développement pour rester à la pointe de l’innovation en matière d’intelligence artificielle mais aussi de conquérir de nouveaux marchés à travers le monde, en s’appuyant sur son succès en Afrique.

En développant des solutions d’intelligence artificielle adaptées aux spécificités des marchés africains, ToumAI permet aux entreprises africaines de bénéficier désormais d’outils performants pour améliorer leur relation client, optimiser leurs opérations et gagner en compétitivité.

Opérateur engagé à accompagner les porteurs de projets innovants, Orange Maroc compte poursuivre son soutien des startups nationales afin de renforcer la position du Royaume et du continent africain dans l’économie numérique mondiale.