Orange Maroc et Amazon Web Services lancent AWS Wavelength au Maroc

Orange Maroc, opérateur engagé en faveur de la transformation numérique en tant que Business Partner des entreprises marocaines, a collaboré avec Amazon Web Services (AWS), leader mondial du cloud pour lancer AWS Wavelength au Maroc.



Cette première zone AWS Wavelength pour le Maroc et l’Afrique s’inscrit comme une étape clé dans le soutien d’Orange Maroc à la transition numérique des entreprises et administrations marocaines, notamment en élargissant les perspectives de consommation des services cloud sur le sol marocain, conformément à la stratégie Maroc Digital 2030.

La zone AWS Wavelength permet de créer et de déployer des applications localement, de manière à répondre aux besoins de localisation des données et de faible latence. Grâce à AWS Wavelength, Orange Maroc propose aux organisations marocaines l’accès à une gamme de services et de ressourcescloud, notamment une infrastructure locale évolutive et flexible, ainsi qu’une sécurité et une fiabilité éprouvées. La zone AWS Wavelength au Maroc prendra notamment en charge des cas d’utilisation dans des secteurs hautement réglementés qui nécessitent que les données restent locales, ainsi que les industries qui dépendent d’applications à faible latence.

Orange Maroc fournit à ses clients des ressources de conseil pour les accompagner dans leur migration vers le cloud. Cela permettra d’offrir aux entreprises et administrations un accompagnement complet, s’appuyant à la fois sur l’expertise métier historique d’Orange Maroc en tant qu’opérateur télécom, et sur ses compétences en matière de services cloud. En plus d’accompagner ses clients dans l’adoption du cloud, Orange Maroc hébergera également certaines de ses applications informatiques sur AWS Wavelength contribuant ainsi à accélérer sa propre transformation numérique.

« Dans le cadre de notre stratégie multicloud, et grâce à notre collaboration avec Amazon Web Services, nous sommes fiers aujourd’hui de proposer aux entreprises et administrations marocaines des solutions cloud de pointe adaptées à leurs besoins avec le lancement d’AWS Wavelength. En tant qu’opérateur conscient de la sensibilité des données des entreprises et administrations marocaines, nous avons prévu que le calcul et le stockage AWS soient hébergés dans notre datacenter national, selon les normes internationales, permettant aux clients de bénéficier des services cloud et de les aider à répondre aux exigences de conformité notamment pour les applications nécessitant des données hébergées localement. Nous lançons également la commercialisation de l’ensemble des services AWS pour permettre à nos clients de bénéficier de tous les avantages du cloud. Cette collaborationconstitue une nouvelle preuve de notre engagement pour la transformation digitale du Royaume », a déclaré Hind Lfal, Chief Business Officer Orange Maroc.

Le cloud AWS et son offre AWS Wavelength déployée localement au Maroc permettent l’exécution d’une large gamme de services cloud, y compris l’hébergement web, le stockage de données, le calcul et l’analyse de données, l’intelligence artificielle, et bien plus encore. Les clients auront accès à des outils de pointes en matière de protection des données, de gestion des identités et des accès, et bénéficieront de la sécurité, de la résilience et de la continuité inhérentes au cloud AWS. De plus, Orange Maroc accompagne également les entreprises dans leur migration vers le cloud hybride de bout en bout sur toutes les phases du projet, de manière sécurisée et rapide, permettant aux équipes informatiques de se concentrer sur la création de valeur et sur l’innovation plutôt que sur la maintenance de leur infrastructure physique.

La collaboration d’Orange Maroc avec AWS renforce sa position de partenaire de confiance pour les entreprises et administrations marocaines cherchant à accélérer leur transformation numérique. En combinant des solutions avancées, une expertise locale et mondiale, la scalabilité, la flexibilité et la sécurité, Orange poursuit son engagement à accompagner les entreprises marocaines dans un environnement numérique en constante évolution.