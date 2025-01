La BMCI signe deux accords majeurs

Le Sustainable Finance Forum (SFF), organisé par la BMCI, s’est ouvert ce mercredi en présence de Nizar Baraka, Ryad Mezzour, Chakib Alj et d’autres d’experts et décideurs publics. Cet événement ambitionne de promouvoir un avenir plus équitable et de réorienter les investissements vers des initiatives durables.

Chakib Alj, président de la CGEM, a insisté sur l’importance de rendre la finance durable accessible à tous. Selon lui, le potentiel du Maroc ne peut être pleinement exploité qu’en intégrant davantage les petites et moyennes entreprises (TPME) et en favorisant l’entrepreneuriat féminin. Il a rappelé qu’au Maroc, seules 15% des entreprises sont dirigées par des femmes, un chiffre bien en deçà de la moyenne africaine qui est de 25%.

Lors de son discours, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, a appelé les acteurs financiers à développer des mécanismes novateurs comme les obligations « vertes » et « bleues » pour soutenir les projets liés au développement durable. Ces initiatives viseraient à financer des infrastructures respectueuses de l’environnement et des ressources naturelles.

De son côté, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a mis en lumière le potentiel du Maroc en matière d’hydrogène vert. Grâce à ses ressources naturelles et son infrastructure compétitive, le Royaume propose l’un des coûts de production d’hydrogène les plus bas au monde, estimé entre 2 et 2,30 dollars par kilogramme. Ce positionnement constitue une véritable opportunité pour le pays de devenir un acteur clé dans la transition énergétique mondiale.

En marge de l’événement, la BMCI a signé deux accords majeurs. Le premier, conclu avec la BERD, porte sur une ligne de financement dédiée à l’acquisition d’équipements durables par les entreprises marocaines. Le second, signé avec la plateforme EcoVadis, vise à accompagner les clients de la BMCI dans l’évaluation et l’amélioration de leur impact en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE).

En plaçant la durabilité et l’inclusivité au centre des discussions, le Sustainable Finance Forum réaffirme l’engagement des acteurs marocains à bâtir une économie plus résiliente et respectueuse de l’environnement.