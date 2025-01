FICAM®2025 : une édition originale entre Animation et Jeu Vidéo

Le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès -FICAM®– revient avec une édition passionnante et novatrice, prévue du vendredi 16 au mercredi 21 mai 2025. Organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, cet événement emblématique s’affirme comme un incontournable du calendrier culturel, réunissant, cette année, les passionnés d’animation et de jeux vidéo.

Pour sa 23ème édition, le FICAM® mettra en lumière les fascinantes interactions entre le cinéma d’animation et le jeu vidéo. Dans un univers où ces deux disciplines s’entrelacent de plus en plus, le festival proposera un forum des métiers innovant, conçu pour favoriser les échanges enrichissants et le partage d’expertise. Cette plateforme permettra aux participants de rencontrer des professionnels des secteurs de l’animation et des jeux vidéo, à travers des conférences dynamiques et des rencontres interactives qui stimuleront la créativité et les synergies.

Après le franc succès de la 22ème édition, dédiée au cinéma d’animation italien, cette année, le FICAM® s’engage à explorer de manière approfondie les liens qui unissent ces deux univers. Les discussions porteront sur les interactions entre le cinéma d’animation et le développement de jeux vidéo, ainsi que sur la responsabilité sociétale des entreprises dans ces domaines en pleine expansion.

Le forum des métiers sera une opportunité sans précédent de rassembler réalisateurs de films d’animation, studios, écoles, développeurs de jeux vidéo et personnalités politiques. Ce dialogue constructif entre les différentes parties prenantes promet d’enrichir les perspectives et de tisser des liens précieux au sein de l’industrie.

Nous invitons le public, les professionnels et les passionnés à se joindre à nous pour célébrer ces moments de partage, d’apprentissage et d’émerveillement. Le FICAM® 2025 ne sera pas seulement un festival, mais un véritable point de rencontre où l’innovation et la passion s’entremêlent pour faire éclore de nouvelles idées.

Réservez dès maintenant vos dates pour cet événement exceptionnel qui s’annonce riche en découvertes et en émotions. Ensemble, faisons du FICAM® 2025 une expérience inoubliable et un tremplin pour l’avenir du cinéma d’animation et du jeu vidéo.