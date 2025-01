Agadir: le DG de SMART Tourisme met en lumière les défis et perspectives des TPME touristiques

Le Club Régional de la Presse Souss Massa a organisé une rencontre médiatique avec Hassan ABOUTAYEB , Directeur Général de la Société de Développement Régional (SDR) S.M.A.R.T. Tourisme.

Cet événement est organisé à la chambre de commerce d’Agadir (CCIS/SM) réunissant journalistes et opérateurs économiques, a été une opportunité pour débattre des enjeux, défis et perspectives du secteur touristique dans la Destination d’Agadir Souss Massa, avec un focus particulier sur l’accompagnement des TPME touristiques régionales.

Les contributions de la SDR SMART Tourisme : Une vision globale

Aboutayeb a présenté les actions phares de la SDR S.M.A.R.T. Tourisme, mettant en lumière son rôle clé dans la structuration et l’accompagnement des TPME touristiques. La SDR S.M.A.R.T. Tourisme vise à diversifier l’offre touristique à Agadir et dans toute la région Souss Massa à travers l’appui à l’animation, l’innovation touristique et l’investissement durable.

Parmi les initiatives les plus marquantes de la SDR S.M.A.R.T. Tourisme :

❖ Programme d’appui aux TPME Touristiques :

➢ Premiers résultats : Depuis le lancement du programme, 93 projets ont été soutenus dans le cadre du premier appel à projets, et 22 projets prometteurs bénéficient actuellement d’un accompagnement approfondi.

➢ Impact direct : Le programme a permis la création de 77 nouvelles TPME, avec 80 % des projets axés sur l’animation pour répondre au besoin crucial de diversifier l’offre touristique régionale.

➢ Troisième appel à projets : Lancé en novembre 2024, il a déjà reçu 326 candidatures et accorde une attention particulière à l’entrepreneuriat féminin, avec des projets innovants dans les secteurs de l’hébergement alternatif, des loisirs, et des services touristiques.

❖ Formation des professionnels du tourisme :

➢ De 2023 à 2024, des formations spécialisées ont été organisées, couvrant des sujets tels que la mixologie, le développement de nouveaux produits touristiques, et l’intégration de l’intelligence artificielle dans le tourisme.

➢ Ces initiatives ont renforcé les compétences des professionnels pour mieux s’aligner sur les tendances mondiales.

❖ Plateforme digitale de commercialisation :

➢ Une plateforme innovante, proposée à plus de 170 professionnels et associations touristiques, permet d’optimiser les opérations et d’améliorer la visibilité des entreprises sur des plateformes internationales comme Booking ou Expedia.

➢ Les premiers résultats montrent un intérêt croissant, avec une trentaines de comptes actifs, générant 81 offres de service et renforçant l’image de la destination Souss Massa.

Événements structurants : SMART Tourism Day et SMART Tourism Educate

❖ SMART Tourism Day (Décembre 2023) :

➢ Cet événement a rassemblé plus de 330 participants, abordant des thèmes alignés sur les piliers du Plan de Développement Régional et la Feuille de Route du Tourisme 2023-2026.

➢ Trois conventions majeures ont été signées avec le CRI Souss Massa, Attijariwafa Bank, et Open Tourisme Lab (France), renforçant l’attractivité de la région Souss Massa.

❖ SMART Tourism Educate (Février 2024) :

➢ Un concours régional d’entrepreneuriat touristique, organisé en partenariat avec l’AREF, a vu la participation de 294 projets répartis dans les différentes provinces de Souss Massa.

➢ Les douze meilleurs groupes ont bénéficié de formations intensives, promouvant l’entrepreneuriat durable chez les jeunes lycéens et alignant leurs projets avec les objectifs stratégiques régionaux.

Un Impact pour la durabilité et le rayonnement régional

S.M.A.R.T. Tourisme joue un rôle clé dans la transformation du secteur touristique de Souss Massa. À travers ses initiatives et dans le cadre de la feuille de route touristique, elle encourage le développement durable de la destination Agadir Souss Massa. Son action vise à maximiser le rayonnement de la région comme une destination touristique phare du Maroc, tout en préservant ses ressources naturelles et culturelles.

L’approche innovante de la SDR S.M.A.R.T. Tourisme contribue à créer un équilibre entre croissance économique, préservation de l’environnement et valorisation du patrimoine, en veillant à la compétitivité des TPME touristiques sur les marchés nationaux et internationaux.