Paiement Digital : Le Maroc est-il prêt à relever le défi de la sécurité ? (VIDEO)

Le Cercle des ÉCO a organisé une table ronde sous le thème «ePayment, en avant l’inclusion !», au siège du groupe Horizon Press. Y ont participé Karima Zouhairi, responsable Marketing marché des particuliers de Bank of Africa ; Rachid Driouch, responsable Expertise monétique et Mobile payment de Bank of Africa; Rachid Saihi, directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI), et Zouheira Belkrezia, directrice Tech et Innovation digitale du groupe Marjane. La rencontre était modérée par Meriem Allam, directrice de publication du journal Les Inspirations ÉCO.

Les acteurs du secteur travaillent sur plusieurs fronts. Ils investissent dans des solutions comme le 3D-Secure et l’authentification biométrique pour renforcer la sécurité des paiements, tout en améliorant l’expérience utilisateur grâce à des systèmes plus fluides et une meilleure disponibilité des plateformes, actuellement évaluée à 86%.

Ces efforts visent à regagner la confiance des clients et à réduire ces abandons qui freinent l’adoption massive. Une simple erreur d’authentification peut suffire à dissuader un utilisateur. Pour y remédier, les acteurs du secteur multiplient les initiatives afin de renforcer la sécurité et la fluidité des transactions. Rachid Driouch, responsable monétique et mobile payment de BOA, cite les avancées technologiques comme l’introduction du 3D-Secure ou des systèmes d’authentification biométrique.

«Un client ne tolère pas une transaction interrompue ou inachevée. La disponibilité des services est donc cruciale, avec un taux qui avoisine désormais 86%», explique-t-il.